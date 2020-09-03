疫情不受影響 安碁資訊前八月營收年增26%
資安服務廠商安碁資訊（6690）自結109年8月營收5,881萬元，和108年同月相較年增 29.78%，仍維持營收雙位數成長。累計前8月營收共計4.6億元，年增26.1%。
隨著新冠疫情在全球擴散至今，各國以鎖城、封閉國境等方式防止病毒的蔓延，對全球各行各業造成很大的影響，全球貿易幾近停擺。在此期間安碁資訊與印尼、泰國合作夥伴，利用遠端視訊會議方式進行為期八週的教育訓練課程。在防疫期間網路釣魚郵件和勒索軟體之威脅資安攻擊手法更是頻繁，雙方針對此一資安威脅進行跨國的技術與經驗交流。
安碁資訊表示，在COVID-19疫情期間，印尼最大電子商務網站Tokopediau用戶個資外洩後，印尼線上商店Bhinneka，陸續也發生大規模（120萬用戶）個資遭竊事件，兩大電商的用戶量非同小可，此一個資遭竊嚴重影響該公司的聲譽。因此，基於此一個資外洩的威脅事件，隨即與印、泰合作夥伴進行人才儲備與資安專業知識技能提升。這次以一次性資安檢測服務為主，包含網頁應用程式弱點掃描、系統端點弱點掃描、社交工程演練、滲透測試、App資安檢測等五大項。讓印、泰的合作夥伴，在防疫期間，企業面臨勒索軟體攻擊、資料外洩、漏洞濫用攻擊事件頻傳的同時，也能適時提供當地企業客戶資安檢測服務的資安需求。
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