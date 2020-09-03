疫情不受影響 安碁資訊前八月營收年增26%

「老師，請問做品牌一定要先做定位嗎？可不可以把對生意有幫助的事情做好，再來思考品牌的問題？」這個同學的問題其實也是很多人的問題。大多數的人總認為品牌是一個需要曠日廢時，非常長久以後才能回收的事，好像做品牌是一定要把每件事都做得非常好，或有錢的時候才能夠做的事。

2020-09-03 03:19