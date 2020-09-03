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全聯開火鍋店拚體驗經濟 湯底業績上看2.5億元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
全聯拚創意行銷，新台潮系「全火鍋」插旗台北東區。（記者嚴雅芳/攝影）
全聯拚創意行銷，新台潮系「全火鍋」插旗台北東區。（記者嚴雅芳/攝影）

全聯再出新招！開出實體火鍋店「全火鍋」插旗台北東區，全聯總經理蔡篤昌表示，全聯並非要跨足餐飲業，這是一家注入全聯品牌經典DNA的快閃店，從菜單、氛圍、服務到周邊商品，樣樣都有梗，看準年輕世代的嚐鮮需求。全聯2014年打出火鍋祭提案，火鍋湯底去年業績已破2億來到2.11億元，今年除了推薦湯底，還開出火鍋快閃店，估計今年湯底業績將再成長20%，上看2.5億元。

蔡篤昌表示，「全火鍋」利用全聯引以為傲的食材為主打重點，要讓更多消費者認識全聯食材，利用食材大平台的優勢，所有食材均為全聯嚴選直送，包括有產銷履歷的小農蔬菜，由生鮮廠低溫直送的冷藏肉，配上名廚聖凱師的特製湯頭，並與米其林一星餐廳—吉兆割烹料理主廚許文杰合作，量身定制特調醬汁，皆為主要特色。所有鍋類價位均位於299~399元區間。

「全火鍋」為快閃店，明日將正式在台北東區開幕，到明年1月底結束營業。蔡篤昌說，全火鍋雖為快閃店舖，但從頭到尾均不馬虎，命名特別沿用了全聯的「全」字，猶如火爐般圓形圖案的logo設計，希望為品牌帶來完美與全面的象徵意義，並使用具有健康與溫暖感的亮橘色為品牌主色。另外，店內選品也不馬虎，嚴選日本設計巨匠柳宗理的南部鐵器雙耳淺鍋及不鏽鋼調理盆作為煮鍋以及菜盤皿，也特選質感系戶外品牌Snow Peak的營火熱水壺和收納置物箱。這些店舖用品、鍋具、器皿也將在明年1月底結束營業後進行拍賣。

除了以全字為店名，在店外牆便可看到大大的「請支援收銀」燈管字裝飾，這句話可說是全聯的經典梗，並搖身變為全火鍋的周邊文創商品，包含T-Shirt、襪子、購物袋、筆、封箱膠帶、貼紙，另外也推出3款聯名限量商品，包括康乃馨醫療級口罩、東鑫韓流款抗機能口罩、柏克金玻璃瓶啤酒，粉絲不要錯過。

全聯 火鍋 口罩

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