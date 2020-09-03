房市銀彈強過飛彈 北台灣建商928檔推案創新高

據住展雜誌統計，今年自民俗月結束後至10月底止，北台灣房市928檔期新成屋、預售屋推案預估量高達約2,435.6億元，不僅比去年暴增約7百多億元，年增幅約44％，更創下統計以來新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近期美、中對抗，中國大陸更頻頻軍演與試射導彈，兩岸衝突風升高，但市場卻無所畏懼，國內房地產出現「飛彈輸給銀彈」的狀況。而在資金浪潮之下，房市買氣持續湧現，建商推案信心高漲，以致於928檔推案大爆量。

北台灣各縣市中，以新北市推案量最大，預估量飆破千億元，以板橋、新店、三重、新莊、林口等地案量較大，尤其又以新店推案量約3百億元最多，其次板橋也有超過250億元的大量；新店、板橋兩區合計案量逾5百多億，占了新北市過半案量。

台北市928檔推案量約520億元，少部份建案規劃投資型產品，坪數介於10坪～15坪之間。不過，大部份建案規劃中、小坪數，多控制在20坪～60坪左右，顯然想要通吃首購與換屋族群。至於70坪以上的大坪數建案，僅有中正區「富邦醴仁」，案量占比僅約一成。

桃園市今年928檔，還是靠著「三本柱」撐起一片天，推案量擴增到六百餘億元；所謂三本柱，指的是桃園、中壢與龜山等三區。這三區的推案量，幾乎占了整個大桃園總案量的八成左右。

何世昌指出，桃園區推案預估量飆逾150億元，推案主戰場在中路重劃區與小檜溪重劃區，因今年以來這二個重劃區房市呈現量價齊揚的盛況，建商趁勝追擊大舉推案。中壢則以青埔特區掛帥，由於台北投資客重新歸隊，青埔房市買賣熱潮再起，推案量進一步成長。

新竹地區案量最多的地方是竹北市，3房依然是推案主流。然而，竹市東區、北區新案卻相對少很多，菁華區供給不足的情況相當嚴峻，僅「建林工業食品路案」案量較大而已。至於基隆市與宜蘭地區推案量仍然不大，各自只約有二十幾億元左右。