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「類出國」新玩法 雄獅與星夢郵輪再推「環島郵輪」

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導

因為疫情關係，為了滿足民眾不能出國又想在台灣體驗國際旅遊度假感，從「跳島郵輪」到「搭機環島」都掀起全台最熱門的旅遊風潮。

看準「類出國」正夯，雄獅旅遊與星夢郵輪在交通部的支持下，將於10月22日推出疫後全球首度的「環島郵輪」，預計將停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等熱門旅遊目的地，呼應交通部「藍色公路」計畫，一次解決交通及住房的需求。

雄獅推出｢探索夢號｣國內環島6天5夜、5天4夜、4天3夜等多種組合玩法，旅客可依照不同需求搭乘國際郵輪完成環島之旅。

交通部長林佳龍表示，在過去的一個多月，跳島郵輪「探索夢號」已經完成了12個航次，搭載約1萬5千多名國人前往澎湖、馬祖、金門等離島旅遊，在目前國際疫情仍然相當嚴峻的期間，臺灣能夠兼顧防疫與觀光，創世界首例，讓「探索夢號」成為全球首艘復航的國際郵輪，成功帶動了離島觀光風潮。

雄獅表示，郵輪是交通部重點發展的產業之一，很欣慰看到雄獅與星夢郵輪在疫情後努力轉型與創新，有別於一般的公路環島行程，環島郵輪以6天5夜的行程規劃，讓旅客除了可以在海上遠眺臺灣美麗的海岸線外，並且能夠在一次遊程中同時暢遊4個港口的周邊景點，讓國人一次滿足「食、宿、遊、購、行」的需求，並且省去必須另外規劃交通與住宿的煩惱。

台灣是海洋國家，海洋國土面積是陸地的三倍，不論運輸或觀光發展，交通部都希望推動藍色公路，也會全力支持郵輪環島旅遊，提供國人創新優質的「類出國」體驗。

• 後疫情時代 國內郵輪旅遊多元化發展

後疫情時代邊境持續封鎖，但旅客想出遊的市場需求卻沒有減少，搭乘郵輪是目前最能夠有「類出國」體驗的行程之一，「探索夢號」是全球第一艘郵輪在台灣復航的郵輪，7月底開始以基隆為母港推出一系列離島跳島航程，開賣後反應熱烈一位難求。

郵輪 環島 疫情

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