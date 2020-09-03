法巴保險發起百萬小時志工計畫 在台推動水保教育

法國巴黎保險連續第三年贊助水土保持局的水土保持教育推廣，並與出版業合作開發印刷超過5萬本水保故事繪本和上千套教具，贈送至全台上百間國小和課輔班，同時也舉辦至少40場水保教育校園巡迴活動，受益學生超過萬5人。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，水土保持是台灣相當重要的課題，今年為實踐集團總部發起的「一百萬小時志工服務」計畫，因應防疫時期還特別透過中華民國快樂學習協會的從中牽線，招募員工線上讀水保繪本給偏鄉孩童們聽。員工分享山中精靈的故事，引導孩子培養保護地球和珍惜環境的正確理念，從繪本故事中學習知識的同時，也藉此機會與孩子交流、了解孩童的學習與生活狀況。

戴朝暉指出，環境永續發展需長期耕耘努力，今年法國巴黎保險不受疫情影響，與水土保持局、荒野保護協會、安德烈慈善協會合作多場志工活動，擴大號召員工致力於自然山水保護和照顧社會弱勢，未來也將發動百人志工的水保園區、水保教育推進校園、淨灘等志工活動，為總部的100萬志工小時目標，積極展現台灣員工的熱情奉獻。

「一百萬小時志工服務」計劃是法國巴黎銀行集團於2019年發起員工公益活動，鼓勵員工利用上班時間進行公益活動，盡己力打造更的環保友善的環境。集團內的每一位員工若每年參與四小時的志工活動，集團總計即可達到目標的100萬小時。在2019年，已有超過2.6萬員工利用工作或私人時間參與志工活動，並累積4.5萬小時，發揮正面影響力。