業務最前線／價值鏈作用力

B2B市場的產業鏈看似錯綜複雜，但其實也有脈絡可循。釐清上下游的買賣與競爭關係，產業變動時才能預測「作用力」與「反作用力」何在。短期看起來是利空的抽單，可以視為一種作用力；而長期來看，它形成的反作用力卻可能成為利多。美中科技戰中的晶片市場，即是一例。

美國各種抵制「華為（Huawei）」的行動如火如荼展開，從硬體（晶片）、軟體（手機App）甚至是生產設備都布下重重「封鎖線」，預料將對華為手機的出貨量、市占率

造成嚴重打擊。華為主要的手機晶片供應商「聯發科」，短期來說也受到影響。但是長期來看，為何對聯發科反而可能是「利多」呢？

原因是手機市場的終端需求不會消失，華為市占率下滑的另一面，就是其他手機廠取而代之，包括：三星、小米、OPPO等，由他們共同分食原本華為的市占份額。

在市場重新洗牌之際，各手機廠紛紛以「性價比高」的聯發科晶片做為攻城掠池、打下新市場的首選。

相較之下，價格較高的「高通（Qualcomm）」晶片不受手機廠青睞，流失了大好機會。簡言之，重新洗牌反而凸顯了聯發科的優勢。

再加上美中衝突持續升高，身為「美商」的高通不僅出貨給中國廠商多所限制，中國手機廠在選擇晶片供應商時，對高通也多所顧忌，這些因素都讓聯發科意外變成美中衝突下的獲益者。

表面上主要客戶（華為）訂單萎縮的作用力，卻是推升聯發科市占率的反作用力。

我在新書《B2B業務關鍵客戶經營地圖》中提到「價值鏈」的重要性，目的即在提醒業務人員不要把注意力只放在「產品」上面，而是要對整體產業「創造價值」的生態系

有深入了解，其中包括上游供應商、下游的直接與間接客戶，以及競爭對手。

掌握價值鏈全貌後，對於作用力、反作用力的判斷就會更加精準，進而在產業變革、市場洗牌的時刻搶占先機。

相反的，若是只了解產品的規格和價格，但是對市場環境一知半解，B2B業務人員很容易陷入報價單上數字的角力，連帶弱化自己的角色與公司的價值。