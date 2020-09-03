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連鎖效應／掌握顧客需求 成功行銷關鍵

經濟日報 / 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

欲達成營收目標，必須先厚植顧客基盤，顧客經營就是不歸零的營運。線上線下零售都必須投入會員經營，養成顧客持續購買的習慣，掌握顧客終身價值（CLV/Customer Lifetime Value）。

會員經營做的是熟客生意，有經驗的營運夥伴都知道，接近月底目標還未達成時，與其期待新客戶，不如聯繫老顧客，往往會有意想不到的收穫。

購買源自需求，但需求的層次有三，最基本的即是需要（Needs），生理驅動的購買；其上為想要（Wants），也就是大腦驅動的購買；最高層次為需求（Demands），這是品牌驅動的購買。

從我需要到我想要，再到我的品味，我們的購買遠超自己的需要，購買彰顯的本就不是商品，而是購買者本身。

哈佛商學院行銷學教授希奧多．李維特（Theodore Levitt）曾提出「李維特之洞」理論，他說：「人們購買四分之一英吋的鑽孔機，並不是想要鑽孔機，而是想要有四分之一英吋的洞。」

購買不能只從行為去理解，必須要從需求去理解，所以商業真正經營的是顧客，銷售本身不是技巧和話術的堆疊，而是深入人心的心理學，重點就在於掌握需求。

有業者問：我賣的是小吃，難道小吃也要懂得顧客需求嗎？答案當然是肯定的。SUBWAY賣潛艇堡，這也是一種小吃，可以在全球開出逾40,000家店，重點就在於滿足顧客快速與健康的需求。

美容連鎖賣的是女性對自身形象的需求；幼兒教育機構賣的是對於子女未來成就的需求；運動健身中心賣的就是良好體態與健康的需求。

人們為了滿足自身需求而購買，隨著商業型態細分化，將人群區隔出來，好比是在市場的蛋糕上切出一塊，對於從業人員而言，拿準重點所在，才能更好的服務並經營顧

客：

一、顧客在精不在多：流量稀缺的年代，線上、線下顧客取得成本日益升高，大費周章吸引顧客上門，先經營保留率，從中培養高素質顧客，再經營貢獻率。

二、用專業留下顧客：高素質顧客是培養出來的，關鍵在於服務人員的專業，此專業不僅是儀表、笑容和禮貌，更在於操作的熟練度，好比坐上車駕駛技術好不好，立刻可以知曉。

三、關係建立於頻率：顧客用購買真實表露了需求與滿意的程度，雖然行業別購買周期有長有短，但經營顧客的回流與轉介率，創造習慣性的購買，確保營運不從零開始。

四、信賴比購買重要：在購買之前的是做出選擇，顧客需求某項商品，選擇在哪裡購買？選擇哪個品牌？成為顧客的首選是必要之務，如果沒有進入信賴圈，購買將不會發生。連鎖經營品牌、經營通路，但更重要的是經營顧客的需求，經營終身價值。

沒有企業想要做不好，但總在投入經營之後，高下立判，顧客用購買力決定一個商品或一家企業的存廢，心之所向，消費是最真實的評審。

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