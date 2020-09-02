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療癒．厭世．夜市插畫創作聯展 台中新光三越登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
網路插畫明星作家與柴語錄人偶首次同框，要一起療癒民眾的心。記者宋健生/攝影
網路插畫明星作家與柴語錄人偶首次同框，要一起療癒民眾的心。記者宋健生/攝影

由國際品牌emoji與15位累計百萬人氣網路圖文創作者首度攜手合作的「療癒．厭世．夜市」插畫創作聯展，將於9月3日起至22日在台中新光三越百貨登場，網路插畫明星作家與柴語錄人偶首次同框，要一起療癒民眾的心。

新光三越表示，展場將運用多采多姿的豐富插畫，為網友一起大聲說出內心話，另以療癒系的emoji與圖文插畫，做日常情緒的紓發。

網路插畫創作區由台灣首位Line貼圖插畫家「彎彎」領軍，台灣第一位拍攝電視廣告甚至跨足電影界的部落客，也是台灣第一個瀏覽人次破億的部落格，共出版22本書籍，創作內容主要以生活、圖文、小圓仔、點點弟弟跟狗狗們，四人兩犬的生活。

斜槓柴犬跨界王「柴語錄」以柴犬為主角出發的故事，用狗的形象來發揮職場生活故事。擔任過北捷、YouBike、心路基金會、創世基金會大使，LINE人氣貼圖，並與多家品牌異業合作及舉辦獨立個展。

此外，還有清新脫俗的插畫家「瀚瀚隨手畫」；立志成為代表東方的卡通偶像「小八將」，是被土地公公收養，長大冒險成了小八將；喜歡畫畫的海鮮狂熱份子「浪味仙貝」，創作風格卡通人物、漫畫。

永遠戴著帽子的「帽帽-Hatto」，要將幽默、風趣圖文分享給讀者；微色插畫家「裸裸的愛」則要教女生如何撩男友，讓他離不開「妳」；「阿軒-Xuan」善於日系風格插畫，主打清新女性以及情侶創作。

女孩共鳴100%反差萌創作「欸那-ANNA」，標榜偶爾搭配崩壞的顏藝，營造反差萌；插畫界廢文一哥「河童先森Mr.Kapa」，以來自外星球河童為主角創作；呆萌的刺蝟「我是CC」，則分享可愛、無厘頭又有趣的圖文插畫。

治癒系圖文作家「土豆」也是第一個會鴨子坐姿的男性圖文作家，圖文風格清新又美妙；多媒體直播網紅老師「漂漂老師」專注於線上教學與文創設計；心靈日記治癒系插畫家「藝千」以及「狗狗刨沙區DOG」，主打日式漫畫風格插畫、穿搭、日常風格。

全球超過60億人都在用的「emoji」，俗稱的表情符號已成為受歡迎的溝通潮流，這次特別以「厭世=夜市」諧音發想規劃夜市主題。

emoji展區有網友最愛夜市遊戲排行榜，套圈圈、投籃機、彈珠檯等；期間限定店包含療癒系的圖文創作者及emoji周邊產品、扭蛋機台等，還有可愛的柴語錄快閃新品首賣，讓逛展買週邊有趣又好玩。

emoji展區有網友最愛夜市遊戲排行榜，套圈圈、投籃機、彈珠檯等。記者宋健生/攝影
emoji展區有網友最愛夜市遊戲排行榜，套圈圈、投籃機、彈珠檯等。記者宋健生/攝影
由國際品牌emoji與15位累計百萬人氣網路圖文創作者首度攜手合作的「療癒．厭世．夜市」插畫創作聯展，在台中新光三越百貨登場。記者宋健生/攝影
由國際品牌emoji與15位累計百萬人氣網路圖文創作者首度攜手合作的「療癒．厭世．夜市」插畫創作聯展，在台中新光三越百貨登場。記者宋健生/攝影
展場運用多采多姿的豐富插畫，為網友一起大聲說出內心話，另以療癒系的emoji與圖文插畫，做日常情緒的紓發。記者宋健生/攝影
展場運用多采多姿的豐富插畫，為網友一起大聲說出內心話，另以療癒系的emoji與圖文插畫，做日常情緒的紓發。記者宋健生/攝影

夜市 插畫家 文創

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