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等了20年！台隆引進TOKYU HANDS商標

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
位於遠東SOGO百貨復興館、日本生活雜貨通路台隆手創館全新概念店，明（3）日正式開幕，台隆集團董事長黃教漳（左）與SOGO總經理汪郭鼎松（右）今皆出席記者會。
位於遠東SOGO百貨復興館、日本生活雜貨通路台隆手創館全新概念店，明（3）日正式開幕，台隆集團董事長黃教漳（左）與SOGO總經理汪郭鼎松（右）今皆出席記者會。

位於遠東SOGO百貨復興館、日本生活雜貨通路台隆手創館全新概念店，明（3）日正式開幕，該家是台隆坪效最高店鋪，不但走道變寬至少10%，縮減貨架體積，更增加體驗區，明將舉辦近20場體驗活動，包括指甲彩繪和染髮等，符合SOGO今年下半年的年輕化策略之一。

今（2）日台隆集團董事長黃教漳首度與女兒黃筱涵連袂出席，黃筱涵目前擔任台隆董事長特助，協助提供店鋪的創意想法以及視覺設計的美感意見，並且參與電商經營。

台隆手創館目前全台有11家店鋪，在台為日本生活雜貨通路市占率第一名。黃教漳說，20年前台隆因看好日本「TOKYU HANDS」東急手創館，當時在日本零售市場市占第一，提供一站購足、達人諮詢式服務和體驗等，在日TOKYU HANDS都是開出一整棟。

黃教漳卻認為，台灣人要買日本商品多半去百貨公司，因此在台採取店中店模式經營，於微風廣場開出首家店，創立成功模式，也讓日本TOKYU HANDS開始開出一層樓的店舖。

20年前台隆為日本TOKYU HANDS海外第一家分店，因東急尚無海外開店經驗，故日本東急以品牌海外授權方式，建議先以「HANDS TAILUNG台隆手創館」於台灣在地化展開，黃教漳說，等了20年，今年正式將「TOKYU HANDS」商標引進台灣，因此店鋪全都更名為「TOKYU HANDS台隆手創館」。

本次在SOGO復興館重新開幕的復興新型態概念店，除了首度導入數位看板，走道變寬至少10%，增加生活提案區並加大體驗區，更首度與日本全國農業協同組合聯合會(簡稱日本JA全農)合作，引進地方性特產。

TOKYU HANDS台隆手創館新型態概念店4.0於SOGO復興館首次登場。台隆手創館／提供
TOKYU HANDS台隆手創館新型態概念店4.0於SOGO復興館首次登場。台隆手創館／提供
台隆集團董事長黃教漳之女黃筱涵首度出席公開場合，黃筱涵目前擔任台隆董事長特助，協助提供店鋪的創意想法以及視覺設計的美感意見，並且參與電商經營。記者何秀玲／攝影
台隆集團董事長黃教漳之女黃筱涵首度出席公開場合，黃筱涵目前擔任台隆董事長特助，協助提供店鋪的創意想法以及視覺設計的美感意見，並且參與電商經營。記者何秀玲／攝影

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