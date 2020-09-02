台隆手創館更名Tokyu Hands 新型態概念店拚億元業績
台隆工業代理台隆手創館來台20年，業績表現相當亮眼，也讓日本東急決定與台隆強強聯手，將「Tokyu Hands」引進台灣，並在遠百（2903）轉投資遠東SOGO復興館展出首家新型態概念店，目標當上Tokyu Hands全台店王，力拚成為Tokyu Hands全台首家「億元店」。
台隆董事長黃教漳表示，根據統計，近10年來台灣人出國最愛去日本，10年來累計高達3200萬人次，台灣人對日本流行文化相當熟悉，手創館能將Tokyu Hands原汁原味的引入台灣，未來全新品牌新定位、將加入更多與日本合作的軟硬體，從商品、技術到服務，展開4.0全新型態店。
黃教漳指出，台北忠孝復興商圈是台灣的中心，因此決定在SOGO復興館開出第一家概念店，加上今年受疫情影響，民眾無法出國，因此在新型態店中也規畫8大日本購物主題區，以及Tokyu Hands四大獨家品牌，在「偽出國」的風潮下，主打讓民眾「類遊日」。
Tokyu Hands執行長陳琪瑛也說，目前手創館全台共有11店，預計在半年內會全部更新為Tokyu Hands，而今年上半年雖然有疫情影響，但1~8月業績仍較去年同期成長5%，其中，在消費力復甦明顯的7~8月，年增率更達10%以上，今年雖未有展店計畫，但2021底至2022初，在台北將開出一家大型店。
遠東SOGO也說，復興館自開館即引入手創館至今13年，共150坪的營業面積，每年可創造8萬筆交易筆數、7200萬元的業績，僅次年業績達9000萬元的美麗華店，但目標明年交易比數要突破10萬筆，一舉超越美麗華店，成為首家業績破1億元的門店。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言