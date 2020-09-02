台隆手創館更名Tokyu Hands 新型態概念店拚億元業績

台隆工業代理台隆手創館來台20年，業績表現相當亮眼，也讓日本東急決定與台隆強強聯手，將「Tokyu Hands」引進台灣，並在遠百（2903）轉投資遠東SOGO復興館展出首家新型態概念店，目標當上Tokyu Hands全台店王，力拚成為Tokyu Hands全台首家「億元店」。

台隆董事長黃教漳表示，根據統計，近10年來台灣人出國最愛去日本，10年來累計高達3200萬人次，台灣人對日本流行文化相當熟悉，手創館能將Tokyu Hands原汁原味的引入台灣，未來全新品牌新定位、將加入更多與日本合作的軟硬體，從商品、技術到服務，展開4.0全新型態店。

黃教漳指出，台北忠孝復興商圈是台灣的中心，因此決定在SOGO復興館開出第一家概念店，加上今年受疫情影響，民眾無法出國，因此在新型態店中也規畫8大日本購物主題區，以及Tokyu Hands四大獨家品牌，在「偽出國」的風潮下，主打讓民眾「類遊日」。

Tokyu Hands執行長陳琪瑛也說，目前手創館全台共有11店，預計在半年內會全部更新為Tokyu Hands，而今年上半年雖然有疫情影響，但1~8月業績仍較去年同期成長5%，其中，在消費力復甦明顯的7~8月，年增率更達10%以上，今年雖未有展店計畫，但2021底至2022初，在台北將開出一家大型店。

遠東SOGO也說，復興館自開館即引入手創館至今13年，共150坪的營業面積，每年可創造8萬筆交易筆數、7200萬元的業績，僅次年業績達9000萬元的美麗華店，但目標明年交易比數要突破10萬筆，一舉超越美麗華店，成為首家業績破1億元的門店。