信大：將全力衝刺下半年旺季

水泥廠信大（1109）今天召開法說會，總經理楊大寬表示，隨著梅雨季過後，8月大陸水泥銷售價格已見改善，根據歷史經驗，下半年是兩岸水泥業的傳統旺季，信大將全力衝刺，彌補上半年的營運落後。

信大今天上半年營收32.55億元，年減8.8%；稅後純益3.16億元，也只較去年同期減少10.9%，在新冠肺炎疫情下表現算是相對抗跌，換算上半年每股純益0.93元。隨著下半年急起直追，信大今年全年營運將力拚持平或些微衰退。

信大旗下包括台灣蘇澳廠及大陸江蘇廠等兩大水泥生產基地，其中大陸廠是主要獲利來源，今年上半年，台灣與大陸占公司營收比重分別為38%和62%。

信大子公司江蘇信寧董事長楊仁雄今天親自出席法說會，他表示，今年初農曆年過後，因為大陸接連碰上新冠疫情和長江水災，水泥市場需求面不理想，當地水泥價格一路下滑，不過梅雨季過後，觀察8月銷售價格已經慢慢改善。

根據歷史經驗，下半年是大陸水泥業的傳統旺季，尤其是第4季，預料將量價齊揚。他觀察大陸疫情的影響主要集中在2、3月，目前已恢復正常。信大上半年營運比起去年同期雖然有落後，但相差不是太大，下半年全力衝刺，希望能夠補回來。

另外在業外方面，信大也積極展開資產活化。旗下位在台北市衡陽路的辦公室，已經和全坤建設簽訂合建分屋計畫，興建期大約3-5年。信大投入土地面積約60坪，合建分配比例為建大七成、全坤三成，預計土地現值4.5億元。由於該土地取得時間超過50、60年，取得成本不到1,000萬元，未來潛在的開發價值可觀。不過信大並沒有出售計畫，未來分配取得的商辦空間，打算自用或出租，為公司帶入穩定營運貢獻。

其次，信大在新竹關西有一塊土地將近200公頃，原本做為高爾夫球場。目前正和國有財產局討論土地交換，希望整合成完整的地塊進行建案開發，由於涉及地目變更等，目前還在規劃中。