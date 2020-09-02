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首屆銀響力新聞獎徵件起跑 陳時中加持

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
弘道基金會董事長王乃弘、衛福部長陳時中(左)共同宣布首屆銀響力新聞獎徵件起跑。(圖:弘道基金會提供)
弘道基金會董事長王乃弘、衛福部長陳時中(左)共同宣布首屆銀響力新聞獎徵件起跑。(圖:弘道基金會提供)

國內第一個以「高齡」為主題的新聞獎誕生！由弘道老人福利基金會、師範大學攜手舉辦首屆銀響力新聞獎起跑，共有四大類28個獎；弘道基金會指出，考量今年疫情新聞多，特別將徵件範圍擴大為二年，從去年來到今年底，有關高齡議題的作品，都可報名；衛福部長陳時中期許透過媒體的傳播力與影響力，為國人建立友善長者觀念，進而共創高齡友善社會。

陳時中表示，長輩們有不退縮、勇於嘗試的精神真的很好，這些社會上正向的訊息和精神需要透過媒體去發揚光大，讓大眾看到更多，透過傳達更多正向的訊息，也可以讓即將在2025年邁向超高齡的台灣，整個社會都有所準備，影響力也能越來越大。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，根據調查2018~2019年網路前十大聲量的高齡相關新聞中，竟有8則新聞的標題或內容都出現「老人負面印象」或「世代對立情緒」的相關字詞，其中又以「經濟安全」的相關新聞最被關注，也最容易塑造世代對立氛圍。

王乃弘說，雖然前十大聲量新聞無法代表高齡新聞的全貌，事實上也常看到許多媒體用心投入製作、報導具建設性與啟發性的新聞或專題，但如何讓更多民眾願意觀看、閱讀與討論這些優質高齡新聞報導，是一條更長遠的教育之路。

他強調，只有人人將高齡友善觀念內化成日常生活的態度與習慣，才能真正理解與同理長者身心狀況與處境，進而降低對一些帶有負面情緒與字眼的新聞的關注，轉而接受多元正向的報導。

弘道基金會指出，考量今年國內主要新聞多聚焦在疫情部分，第一屆銀響力新聞獎的徵件範圍擴大為2年，只要自2019年1月1日起至2020年12月31日止，發表、刊播有關高齡議題之作品，都可以報名；報名對象包括中華民國境內依法設立之報社、通訊社、雜誌社及廣播、電視事業機構或專業新聞網站之專職新聞從業人員，以及撰述新聞報導且於專業新聞媒體或平台刊播之自由撰稿人。

獎項共有四大類28個獎，依媒體類別分為：平面(報刊雜誌)類、電視及網路影音類、廣播及網路音頻類、網路新媒體類(限網路原生媒體)，每類各有3個獎項包括：年度最具影響力新聞獎、年度即時新聞獎、年度專題報導獎；。

弘道基金會表示，報名交件日期是2021年1月1日至2021年2月28日，預定2021年4月公告入圍，5月舉辦頒獎典禮。報名將採線上報名，詳情可至弘道官網查看或是電洽。

陳時中 疫情 電視

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