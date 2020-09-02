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美妝後疫情時代 玩美移動推出虛擬試妝功能

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
玩美移動再次推出，四種非接觸式虛擬試妝功能。圖／玩美提供
玩美移動再次推出，四種非接觸式虛擬試妝功能。圖／玩美提供

訊連（5203）轉投資公司、全球美妝科技領導者玩美移動，再次推出四種非接觸式虛擬試妝功能，協助美妝品牌度過後疫情時代將面臨的嚴峻實體店內消費考驗。玩美移動全新非接觸式虛擬試 妝服務，包含手勢操作、語音啟動、口罩偵測及手臂唇妝試色等四種功能，大幅降低美妝 實體店內接觸感染疑慮，提供消費者一個更加安全衛生的消費環境。

因應新冠肺炎全球大 流行，美妝實體店內試妝品均被迫全面下架，透過玩美移動提供的非接觸式虛擬試妝服 務，消費者走進店內能避免實體接觸，即可在購買前體驗便利的虛擬試妝。

玩美移動的四種非接觸式服務，包括手勢操作:共8種簡單手勢可供消費者簡易操作虛擬試妝功能，並可以手機

下試妝照或手機掃描 QR code 了解更多產品資訊。

語音啟動:所有虛擬試妝指令皆能透過語音啟動並執行操作，消費者說出關鍵字或產品編號即可選擇不同商品試妝。與手勢操作相同，試妝後消費者可以手機拍下試妝照或手機掃描 QR code 了解更多產品資訊。

口罩偵測:為配合目前於室內及人多處均須配戴口罩的規定，AR虛擬試妝科技已升級為可自動偵測口罩外區域之試妝服務，讓消費者不須拿下口罩亦能精 準試妝。

虛擬手臂唇妝試色:如同網紅示範唇色時以手臂作為試色區域，現在消費者配 戴口罩時亦可使用此項服務於手臂上同時做多款唇妝虛擬試色，此項服務能自 動偵測，於使用者手臂上呈現各式不同擬真唇妝顏色及質地，免除消費者需取 下口罩試唇妝之疑慮。

「隨著因應後疫情時代人們需要配戴口罩進入室內等需求，美妝品牌需要不斷調整及升級 實體店內『消費模式』的需求。為提供顧客安全、零接觸式的消費環境，創新美妝科技服 務的加入更顯必要!」玩美移動創辦人暨 CEO 張華禎表示，「我們的非接觸式虛擬試妝服 務能協助美妝品牌升級實體店內的數位互動，在維持高標準安全、衛生的消費環境下，仍 然能提供消費者豐富美妝體驗。」

口罩 手機

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