玩美移動攻防疫商機 推出全新虛擬試妝功能

訊連科技（5203）旗下轉投資公司玩美移動，今（2）日宣布推出4種全新的非接觸式虛擬試妝功能，讓消費者在防疫新生活中，依然能走進美妝實體店盡情試妝。玩美移動表示，因為新冠肺炎疫情影響，實體店內試妝品被迫下架，全新功能因為避免實體接觸，大幅降低實體店內感染的疑慮，提供消費者一個更加安全、衛生的消費環境。

玩美移動本次推出的非接觸式服務，包括手勢操作、語音啟動、口罩偵測、虛擬手臂唇妝試色等4種功能。在操作上，消費者可藉由8種手勢指令，操作虛擬試妝功能，並透過語音啟動，說出關鍵字或產品編號以選擇不同的商品進行試妝，最後還能用手機拍下試妝照或掃描QR code了解更多產品資訊。

為了因應防疫期間室內配戴口罩的規定，玩美移動也增加口罩偵測、手臂試色等功能。例如，機器會自動偵測使用者口罩外的臉部區域，提供局部試妝服務，讓消費者不須拿下口罩也能精準試妝。此外，如同許多網紅會以手臂示範唇妝顏色，新功能也可偵測使用者的手臂，在上面呈現擬真唇妝顏色和質地，免除消費者需取下口罩試唇妝的疑慮。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，隨著後疫情時代人們需要在室內配戴口罩等需求，美妝品牌需要不斷調整及升級實體店內的消費模式；創新美妝科技服務可以提供顧客安全、零接觸式的消費環境，是未來相當重要的趨勢。他說，玩美移動的非接觸式虛擬試妝服務，能協助美妝品牌升級實體店內的數位互動，在維持高標準安全、衛生消費環境下，提供消費者豐富的美妝體驗。