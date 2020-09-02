藥華藥旗下新藥P1101 在韓申請查驗登記

藥華藥（6446）今（2）日公告，已向韓國食品藥物安全部（MFDS）提出Ropeginterferon alfa-2b（P1101）的藥品查驗登記申請，適應症為真性紅血球增多症（PV）。

藥華藥指出，其韓國子公司已向MFDS提出P1101藥品查驗登記申請，適應症為PV。依照韓國MFDS之審核程序，審核時間約8至12個月，因P1101已獲得MFDS的孤兒藥認證，依規定應有機會提前取證。

藥華藥表示，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種。依市場研究數據推估，韓國約有5,000餘名PV患者，其中有逾七成患者接受治療。韓國PV患者的現行治療方法包括放血、仿單外使用之愛治膠囊（Hydroxyurea，HU）與Peg干擾素二線，及用藥Jakavi（Ruxolitinib）。目前韓國在PV適應症上沒有被FDA式核准的一線用藥。