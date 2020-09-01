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華航eMall搶中秋商機 結合中信聯名卡推優惠

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

航空業受到疫情衝擊，載客率回不來，華航（2610）積極增加各項營收，今年跟中國信託商業銀行攜手合作推出「中國信託‧中華航空聯名卡」後，隨著中秋佳節即將來臨，華航eMall結合中國信託‧中華航空聯名卡推出更多優惠，吸引消費者上門消費，創造雙贏。

華航eMall即日起至9月30日止全館9折(部分商品除外)，並且享有免運優惠；如果使用中信聯名卡刷滿6,000元，即有機會獲得華航商務艙最新冷壓果汁禮盒。另外，若於12月31日前刷中信聯名卡至eMall及e-Shopping免稅品預訂，可享哩程雙倍送。

全球還是受到疫情復發壓力，華航自8月起陸續新增飛航韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，後續將視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班，但考量到載客率跟過去不能相比，華航持續推動各項能增加營收的策略。

消費者於華航eMall選購中秋禮品，從吃、用到玩樂通通有，如華膳空廚桃山燒月餅禮盒(兩入組)及無錫排骨、紅燒牛三寶、花生滷豬腳等美食饗宴等，另外還有義大利佛羅倫斯花之女神美藝皂、義大利SMEG義式咖啡機及卡司得洛氣泡礦泉水及春膠膠原蛋白粉、綜合巧克力杏仁捲心酥禮盒等新進熱門商品，樂遊館也推出寶可夢集換式卡牌及任天堂SWITCH主機套組及遊戲片。

另外，若於12月31日前刷中信聯名卡至eMall及e-Shopping免稅品預訂，可享哩程雙倍送；如鼎尊無限卡消費18元可累積1哩，若消費200元，連同哩程加贈即可獲得22哩，同樣消費金額下，20元累積1哩的璀璨無限卡總共是20哩，30元累積1哩的商務御璽卡可得12哩；eMall單筆每滿100元再加贈5哩程點數(需登錄，每月回饋上限3,000哩)。

華航 聯名卡

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