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台泥領先取得水泥碳足跡標籤 Q4看得到

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導
台泥董事長張安平。圖／台泥提供
台泥董事長張安平。圖／台泥提供

台泥（1101）8月初拿到環保署的碳標籤，為全台水泥產品首張。台泥今(1)日表示，最快第4季公司產品外包裝上就會標示碳標籤。

台泥今天也與全球水泥及混凝土協會(GCCA)的40個產業標竿企業，業包括LafargeHolcim、CNBM(中國建材)、Heidelberg、Cemex、CRH等，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示工業界將致力降低水泥及混凝土碳足跡，在2050年前達到水泥產品碳中和之最積極目標。

GCCA全球最重要的水泥產業協會，由40家標竿企業組成，由各公司CEO為代表，每年定期討論產業的永續方案。

台泥董事長張安平表示，「環境，是人類的最後的疆界，這是台泥未來的航程，去尋找新的生活方式和新的公民責任。」人類的文明和自然環境，必須也應該同時可兼顧，並得到改善。二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。台泥將盡最大努力，履行對地球的責任和義務。

台泥自2019年啟動科學減碳計畫，今年6月成為大中華區第一家通過科學減碳目標SBTi的水泥企業，2025年碳排放強度與總排碳量，要較2016年降低11%。這次進一步與國際水泥產業共同承諾，盡力降低水泥及混凝土的二氧化碳足跡，逐步達成2050年碳中和目標。

除具體承諾外，台泥8月初通過環保署審查，建置完成台灣水泥產品的類別規則（Product Category Rules, PCR），完成市售占比最高的卜特蘭I型水泥與3000psi混凝土碳足跡認證，取得全台第一張水泥產品碳標籤。

台泥 環保

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