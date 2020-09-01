台泥攜40家標竿企業 發布全球工業2050氣候願景
台泥（1101）今（1）日宣布，與法國拉法基（LafargeHolcim）、中國建材（CNBM） 、德國海德堡水泥（Heidelberg）等全球40家水泥業標竿企業，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示工業界將致力降低水泥及混凝土的碳足跡，要在2050年前達到水泥產品碳中和的最積極目標。
另外台泥也宣布通過環保署審查，取得台灣第一張水泥產品碳標籤，最快今年第4季，台泥的水泥產品就可標示碳足跡標籤，為台灣水泥業寫下新里程碑。
全球工業「2050氣候願景」，是由國際水泥及混凝土永續組織（GCCA）所發起，為全世界最重要的水泥產業協會，由40家標竿企業組成，並由各公司CEO為代表，每年定期討論產業永續方案，包括台泥、中國建材、拉法基、德國海德堡水泥、墨西哥西麥斯（Cemex）、愛爾蘭CRH等全球水泥指標企業皆參與，而這也是全球水泥業首次聯合倡議。
身為全球第八大水泥集團，台泥董事長張安平此次獲邀擔任2050氣候承諾行動的新聞發布引言人，並拍攝CEO影片。
張安平提到，「人體是根據自然法則和物理法則而創造的。人類應可與環境和諧相處，而且彼此照顧。」、「環境，是人類的最後的疆界，這是台泥未來的航程，去尋找新的生活方式和新的公民責任。」張安平說：只有了解環境和我們自己，我們才能真正提升自己。人類的文明和自然環境，必須也應該同時可兼顧，並得到改善。二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。台泥將盡最大努力，履行對地球的責任和義務。
挪威最大私人資產管理公司Storebrand Asset Management上月底宣布，依據新的氣候變遷政策，剔除並出脫全球20多家上市企業持股，包括石化、水泥等多家全球指標企業上榜。不過水泥業是國家重要基礎工業，不論營建工程，或各項重大基礎建設都少不了水泥，隨著水泥製程愈來愈先進，各大國際水泥業者都積極採取最先進的設備與技術，努力把對環境的影響降到最低。
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