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8月車市續熱 福特KUGA單月掛牌1,540台創新紀錄

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
全世界車市只剩台灣還熱，台灣8月車市總掛牌數34,846台比去年同期大增45.4%，8月表現最突出的仍屬福特，單月掛牌3,263台，比去年同期大增1.3倍。路透
全世界車市只剩台灣還熱，台灣8月車市總掛牌數34,846台比去年同期大增45.4%，8月表現最突出的仍屬福特，單月掛牌3,263台，比去年同期大增1.3倍。路透

全世界車市只剩台灣還熱，台灣8月車市總掛牌數34,846台比去年同期大增45.4%，前八月累計288,565台也比去年同期小幅成長3.3%。龍頭車廠和泰車表示，車廠為把握民俗月前購車商機，皆維持7月份的大型販促作最後衝刺；加上歐美進口車品牌於疫情斷貨後首度大量到港，全月總市場規模成長至34,846台，為近20年來8月份次高之歷史記錄，進口車市佔49.1%。（歷史新高為2017年8月份總市場台數: 36,575台）。

不過8月表現最突出的仍屬福特，單月掛牌3,263台，比去年同期大增1.3倍，中華車旗下兩個品牌總計3,783台，也較去年整整多了一倍。福特新上市的KUGA單月掛牌1,540台，創下新紀錄，年增率竟達5.4倍。

至於9月的車市預估，由於9月上半月仍處民俗月銷售淡季,買氣預期將自下半月逐步升溫，和泰車受限2020年式提前出清，販賣目標合計為8,000台。總市場預估3.1萬，比8月稍減。

龍頭車廠和泰車旗下兩個品牌Toyota與Lexus登錄實績10,888台(T: 9,300台、L: 1,588台)，市佔率31.2%，更比去年同期大增61.1%。

和泰車旗下兩款神車 ALTIS、RAV4領牌數皆超過2,300台以上，受惠於國內疫情控制得宜，另有國旅需求帶動車市買車，RAV4上週公佈2021年式車型，升級搭載E-mirror電子後視鏡及運動車頂架，安全與便利性同步升級，廣獲消費者一片好評，目前訂車預計皆須等候1~2個月左右。

運動皮卡車HILUX小改款自7月29日正式發表上市後，8月份全月登錄突破306台大關，一舉創下運動皮卡級距在台的單月領牌新紀錄。

車市 和泰車

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