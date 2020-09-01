高市府整合資源和平台 盼助新創業者增加商機

高雄市政會議上午由經發局、青年局、文化局報告「創業基地營運現況」，市長陳其邁說，高雄市幾個新創基地，希望擴大規模，並與國內大型廠商媒合，並讓新創業者能透過大型電商平台有更多機會和商機。

陳其邁在市政會議後受訪說，高雄有幾個新創基地，希望能夠把規模擴大，更接近市場，尤其希望說能有母雞帶小雞的作用，也跟國內大型廠商媒合更多機會。另也希望整合電商平台，讓新創業者的產品、服務等，都能夠藉由大型電商平台有更多機會，會請副市長全權處理和整合包括經發局、文化局、青年局等局處的資源跟平台。

經發局長廖泰翔說，創業家或新創業者需要的是商機和機會，希望促進市場、商圈及既有的中小企業或大型企業等，以由大帶小的方式共同發展，政府也會協助青創業者解決問題，讓這些業者都能被看到。

廖泰翔說，各新創基地都有創業輔導、法律諮詢、財務諮詢等服務，也希望這些服務可做整併，並透過整併，提升各新創基地裡所進駐的業者的交流，盼激盪出更多的創意及新商機。

青年局長張以理說，青年局未來會將業務再向下扎根，希望在高中生不只是讀書，玩社團也不要玩輸人家。青年局轄下的新創基地M.ZONE大港自造特區，在駁二有500坪的空間，也是台灣最大的自造者的機具匯集地。未來也會跟文化局、經發局一起，把所有的資源和空間整合、串連起來，發揮最大的效用。

文化局長王文翠說，文化局從2010年開始舉行青春設計節，希望透過展覽跟競賽來搭設平台，也找了企業來贊助一些競賽獎項，希望在產官學上能夠讓他們在進入就業市場能夠更便利、更被看見。

另外，王文翠說，文化局也提出了文創人才進駐駁二的計畫，是產業孵化器跟第一桶金的概念，在駁二提供了5間10坪大的空間，可測試市場水溫。執行多年下來，有7間留在駁二成立品牌門市，另20幾間直接進入市場開店。另也提供新創團隊駁二的共創基地，有60幾個空間3到28坪不等，期望不同的文創產業可以跨域合作，產生不同的跨域加值。