新北市9月辦理17場徵才 青年初次求職可領3.5萬補助

後疫時代挺就業，新北市政府就業服務處9月再辦理17場在地徵才，首場徵才於3日在三重體育館登場，為提供多元的職缺，現場邀請50家廠商，提供超過2,000個工作機會。此外，新北市指出，設籍新北市新鮮人初次尋職可獲3.5萬元補助。

新北市勞工局表示，為協助應屆畢業青年順利接軌職場，降低職場新鮮人「畢業即失業」，針對設籍新北市18歲至29歲的應屆畢業生，自7月1日起首創推動「應屆畢業青年職業訓練補助計畫」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務2.0」，讓青年藉由職業訓練培力一技之長，並在尋職期間提供就業輔導服務及津貼補助，以減緩經濟壓力，安心就業，合計最高補助新台幣3.5萬元。

為促進新北各地求職者順利就業，新北市9月共辦理17場徵才會，產業含括科技製造、旅宿餐旅、一般服務業等。其中，迪卡儂開出起薪40K之部門營運負責人；餐飲旅宿業海底撈、金色三麥、三澧企業、春水堂皆開出起薪30K起之內外場人員，天蔥國際儲備門市店長／主廚、慕里諾國際主廚、傑仕堡商旅房務儲備幹部等薪資亦有40K以上。