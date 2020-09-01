疫情也攪不亂的新南向 學者：未來經貿發展必然趨勢

新冠肺炎疫情會攪亂台商的新南向布局嗎？學者對新南向市場依舊樂觀。中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，新冠肺炎只是短期的干擾，疫情畢竟終將過去，但中國市場國際政經關係的紛擾與不明，所造成的成本因素，高於其他東南亞和印度國家。因此，「新南向」絕對仍是未來幾年的經貿重點發展方向。

李淳表示，政府大力推動新南向政策與廠商的加速前進佈局，也絕對是相輔相成。

同時，商研院董事長許添財也提醒，尤其超5G元年後，世界產業將重塑，且創新商業模式也將產生新型商業，國際企業在東協的競爭不只更加激烈而且變化更快，台商宜及早因應超前部署。

李淳指出，新南向對台商來說，是尋求多元生產據點的調整過程，並非一定要從中國市場連根拔起，包括：越南、馬來西亞等東南亞市場，其實都有著年輕勞動力、當地政府支持等條件，而成為台商近年來尋找替代中國生產基地的新選擇。

李淳說，近年來台商因為中美貿易戰，加速生產基地重新布局的經驗，相較於日本、韓國，台灣已算是第三波。日本在2012年的釣魚台之爭，韓國在2017年的限韓令時，便已開始調整對中國市場的布局。

李淳強調，台灣的新南向並非走在沒有人走過的道路上，也並非全然放棄中國市場，只是不能過度集中在中國市場，且降低中國市場的集中度，已成為未來經貿發展的必然趨勢。