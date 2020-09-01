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後疫情時代 林音：台商新南向趨勢未來幾年都不會改變

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣南向促進會理事長林音表示，台商從大陸南進東協的趨勢，未來幾年都不會改變。圖為新興市場民眾兌換貨幣。法新社
台灣南向促進會理事長林音表示，台商從大陸南進東協的趨勢，未來幾年都不會改變。圖為新興市場民眾兌換貨幣。法新社

面對後疫情時代的新南向發展後續，台灣南向促進會理事長林音指出，今年由於新冠肺炎疫情和美中關係變化，有不少原本從中國採購的供應鏈，開始移轉到台灣，特別是醫療產品與電子產品，南向促進會當中就有會員企業接到馬來西亞詢問台灣300萬支電子體溫計的訂單，指定不要中國製產品，這是台商的另一種南向新商機。

林音表示，整體來說，台商從大陸南進東協的趨勢，未來幾年都不會改變。

「台灣南向促進會」是台灣第一個純民間發起的新南向團體，7月底甫成立，理事長林音表示，未來台灣南向促進會每年都會進行「南向企業白皮書」大調查，調查內容將涵蓋：調查消費者行為、企業南向面臨挑戰、所需資源與協助、南向服務廠商與夥伴代營運、金流、物流、財稅與落地事務的彙整。

疫情 新南向 台商

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