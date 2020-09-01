寵萌經濟夯 帶動博客來寵物用品業績成長翻倍

隨著單身化與高齡化的社會趨勢，市場進入寵物產業的黃金年代，統一超（2912）旗下博客來觀察，上半年受到疫情影響民眾減少外出，相處的時間增加，寵物用品購買需求跟著提升，帶動網站寵物類商品業績較去年同期成長一倍以上，購買主力以20到39歲重視動物議題的年輕女性為大宗，其中以寵物居家用品、零食成長幅度最高。

寵物市場逐年增長，根據農委會與市調公司研究資料，預估2020年下半年台灣貓狗數，將會首度超過15歲以下的家中孩童數量。

博客來表示，寵物用品類商品，業績相較去年同期成長翻倍，看好「毛孩經濟」，推出每月1日為「OUR PET DAY我們的寵物日」宣告進軍寵物市場的決心，首波以「愛久久寵物日」為題，9月1日寵物用品結帳滿588元再享9折優惠，活動網羅寵物罐頭零食，清潔除毛、居家玩具、外出用品等百家知名寵物品牌一次推薦，總數近萬種，可望為寵物品類營收增添新動能。

博客來也發現，寵物食品以多功能性的飼料及潮流鮮食特別受矚目，像是上半年熱銷冠軍「DoggyMan犬用金牌綠黃色野菜雞肉條 150g」、添加營養成份的「天然一膳貓用罐頭」；用品類則以袋包、牽繩、睡窩等最受消費者青睞，人氣商品，如強韌耐拉舒適透氣「ELITE PET」Flash閃電系列寵物反光H型胸背帶、「LINGO台灣製造3D透氣網布寵物涼墊」、「OUTSY舒眠羊毛氈折疊手提式多用睡窩」等，顯示出飼主將寵物視為家人，對毛小孩食品安心、居家生活 保健等面向消費不手軟。

博客來表示，今夏氣溫屢創新高，毛小孩抗暑議題夯，寵物床墊、寵物梳剪毛、飲水器類買氣攀升，較去年同期成長超過6成，其中又以新品牌LINGO表現最亮眼，一鍵清潔「不鏽鋼寵物刷毛梳」一上架就登上寵物梳剪毛類冠軍；以及不含刺激性化學成份「TROOPETS 初沛 時尚寵物沐浴用品系列」、自動續水不需插電憂的餵水神器「泡泡寵物自動飲水機 飲水器」都是近期熱銷商品。