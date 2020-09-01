中元、月餅業績貢獻 富邦媒Q3業績動能強

富邦媒（8454）股價振翅，今（1）日盤中來到775元，漲幅逾6%，創近一個半月來新高。市場看好，疫情所帶來的防疫囤貨與消費習慣改變將加速台灣民眾對於電商的依賴，富邦媒第3季營收有來自中元、中秋檔期業績加持，加上第4季將進入電商旺季，吸引買盤卡位。

月餅商機持續增溫，富邦媒旗下通路momo購物網今年網羅約50間名店，包含奇華、郭元益、小潘、犁記、哈根達斯等，推出超過800款月餅下殺85折起。其中momo也進一步觀察到今年月餅的三大選購趨勢為「老字號口碑名店」、「知名美食餐廳禮盒」及「公益月餅禮盒」，皆深獲許多消費者青睞。

為搶攻中秋商機，momo月餅預購今日起正式開跑，除了眾多月餅禮盒享早鳥優惠價，還有消費滿額回饋10% momo幣、登記抽行動冰箱等多重好康活動，公司預估推升今年中秋檔期月餅銷售年增八成。

另外，富邦媒也表示，旗下通路momo購物網中元活動買氣年增七成。此次檔期集結零食、米麵、飲品、罐頭、生鮮等萬件商品5折起，並推去年廣受良好反響的「大宗採購服務」，為消費者提供優惠的商品價格與專業的購物規劃。

富邦媒也持續優化消費者購物體驗，官方App日前推出「語音搜尋」服務功能，手滑族隨時隨地只需「動動口」，無論身處通勤中、被家務纏身及空不出雙手的時刻，只要簡單說出欲搜尋商品的關鍵字，商品即可任意輕鬆搜。

富邦媒表示，momo網路通路行動購物業績占比於2017年5月開始大於非行動裝置，至2020年7月占比更衝破七成，業績年增率也持續保有雙位數的成長幅度。而行動購物具指名性與黏著度雙重指標，顯見其對於momo依賴度逐年提升。