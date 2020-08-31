M17集團執行長小野裕史：5G將使直播體驗更加真實

直播經濟在全球正夯，直播媒體與社交娛樂影音集團M17集團全球執行長小野裕史今天指出，5G時代對直播來說將是完全不同的世界，直播體驗會更加真實，主播與用戶的距離感也會完全消除，看好5G時代的「零秒差」互動體驗。他也表示，未來希望以日本娛樂產業加上台灣科技能力進入全球市場，特別是複製直播在台灣發展的經驗到歐美市場。

M17集團包含17 Media、17 Live、MeMe Live等直播，Wave 音浪平台以及HandsUP、FB-Buy等社群直播電商。上半年完成3,000萬美元（約新台幣8億元）的D輪募資，將集團內的交友業務賣給另一家私募基金，專注直播與電商；市場涵蓋台灣、日本、泰國、越南等多個東南亞國家，日本與台灣占了65%的規模。小野裕史原本是日本17 Media日本的執行長，也是M17集團大股東的創辦人。

過去17 Media的直播專注於日本、台灣及部分東南亞，目前版圖拓展至美國和中東等新市場，2019年底收購MeMe直播後取得印度及更多東南亞市場。

小野裕史指出，4G時代的主播跟用戶之間還有些微時間差，但5G可以消除時差、拉近距離，還有高解析度畫和高音質，體驗更加完美。目前M17集團中，日本與台灣是主要市場，但美國和印度近期成長可觀，未來在區域市場的發展也會投注更多心力在此兩個市場。

他指出，2020上半年 M17集團每月產出超過73萬小時娛樂內容，較去年同期呈現近三倍成長。疫情影響讓在線開播人數變多，疫情爆發更讓想加入直播的人數暴增7至8倍，看好今年多元主播人數，預期將翻倍成長。

他表示，對即時溝通即時社群平台還有很大的成長空間，5G時代會使虛擬與實體的溝通越來越近，直播將成為數位經濟中「不可抗的趨勢」，直播在台灣有很多新的變化，這種經驗將來希望可以複製到美國等地。