全國電揪黃背心跨界合作 再添創新服務

全國電（6281）揪黃背心跨界合作再添創新服務！全國電（31）日表示，為讓消費者擁有更完整的家電使用體驗，特別與呼叫黃背心跨界合作，9月1日起到11日，消費者在全國電320家門市購買指定機種冰箱、洗衣機或冷氣，除可享家電優惠方案外，另可再獲得市值1,999元、由「呼叫黃背心」提供的家用分離式冷氣清洗服務體驗一次，這樣的優惠內容，讓全國電的客戶，買的安心，用的安心。

全國電指出，秉持揪感心、為顧客多做一件事情的理念，不僅要讓顧客享受到專業銷售服務、買到優質家電，透過與呼叫黃背心的跨界合作，贈送家用分離式冷氣清洗服務也能讓顧客得到更完整的家電使用體驗，定期的家電清洗與保養，能讓家電提供更佳的運轉效能也同時可以達到省電，還能讓全家人享受到更優質健康的生活品質。呼叫黃背心創辦人兼總經理閻俊傑將家電清洗的專業流程標準化，讓各地的消費者都能享受到專業、且一致性的居家清潔服務。

全國電表示，與呼叫黃背心憑藉在各自產業的專業服務內涵攜手合作，互惠共好。流程標準化，讓顧客感受專業安心與信任的居家上門服務。購買指定機種冰箱、洗衣機或冷氣贈的家用分離式冷氣清洗服務體驗，消費者只要上全國電子官網預約，並於10月底完成清潔服務，就能搶鮮享受專業的居家清潔服務，而此次贈送的分離式冷氣清洗專案並將使用醫療級消毒藥水並提供高溫蒸氣殺菌。讓消費者的體驗更安心美好。

另外想體驗更完善極致的清潔享受，也可預約分離式冷氣清洗「優惠價1,999元嚐鮮方案」「優惠價2,500元總統級方案」「優惠價5,888元家庭號方案」與直立式洗衣機「優惠價1,999元雙重殺菌方案」四種方案優惠。