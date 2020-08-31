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六福打造樂齡觀光產業鏈 切入喘息旅遊市場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
關西六福莊從去年11月起陸續推「活力樂齡超值住房專案」、「台三線 樂遊假期」住房專案。圖／六福集團提供
關西六福莊從去年11月起陸續推「活力樂齡超值住房專案」、「台三線 樂遊假期」住房專案。圖／六福集團提供

六福（2705）積極布建樂齡觀光產業鏈，搶攻銀髮商機。六福旅遊集團董事長莊豐如表示，後疫情時代，台灣觀光業將是價值戰而非價格戰，觀光業將以高端、精緻的分眾市場為主，思考如何在趨勢中找到破口，創造客戶需求，提升產業競爭力，建構觀光新型態。

六福集團鎖定50歲以上樂齡族，整合不同產業，從旅行業、交通業、顧問業、藝文界、飯店業，甚至是醫療業，分群打造不同的旅遊體驗，從交通接送開始，讓長輩的需求被照顧到，並滿足同遊者的各自需求，再造旅遊新型態。

莊豐如表示，為建構樂齡觀光產業鏈，六福早在二年前便開始布局，成立專業團隊投入服務開發測試，將樂齡客群依同行者組成與生理狀態區分，從難度最高的喘息旅遊切入，針對輕失能、失智長輩家庭，以六福為平台，結合內外部資源，組成旅遊規劃師及圓夢管家服務團隊，量身打造出「2020 圓夢喘息旅遊」專案。

莊豐如表示，本次圓夢喘息旅遊服務，匯集服務設計師、職能治療師、樂齡活動策畫專家、動物、音樂、藝術輔療專家等多達12家以上各界專家，實際進入六福村主題遊樂園及關西六福莊，以動物療癒、藝術創作、音樂輔療為元素，透過逾20場服務共創會議研究討論、找來近10組不同需求樂齡客群進行服務軟硬體現場體驗測試，完成融合生態探索、動物保育知識，並結合主題性輔療創作，創造跨世代互動，讓失智失能長輩及同遊者留下美好記憶。

根據主計處最新統計，50歲以上樂齡族已達總人口38%，成為不可忽視的銀光商機，工研院推估樂齡商機將在2025年達到3.6兆元，觀察近年國旅客群變化，50歲後的樂齡族已占全台旅遊人口近4成，而旅遊市場客群也隨之出現結構性的轉變。

莊豐如說，目前以在地共生的深度旅遊為主，發展到針對因家有無法自理長者而未曾再出遊的家族，提供高端特殊性的圓夢喘息旅遊方案，並開發符合樂齡族口味的美食，中長期來說，六福生態度假村已開始建構，成為高年級玩家Long Stay生活新選項，全面搶攻樂齡族兆元商機，看好該族群也將成為集團下一個成長的動能。

看好近年固定出國旅行的樂齡族將會把旅遊需求轉到國內，莊豐如分析，相較於行程緊湊的超值行程，樂齡族經過數十年累積，有著穩定的經濟能力，追求優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗，自去年11月起關西六福莊陸續推出「活力樂齡超值住房專案」、「台三線 樂遊假期」樂齡相關住房專案，至今已締造近450萬元業績，顯示樂齡族群的潛力。

因此，六福旗下各點將皆全新規畫各種樂齡服務及住房專案，包含關西六福莊「圓夢喘息旅遊住房專案」、台北六福萬怡酒店「散策旅行住房專案」等，都是發揮各飯店在地優勢，打造的獨特遊程。

觀光 生態 失智

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