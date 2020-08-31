職場宮鬥劇什麼鬼最討厭？雙面刀鬼、心機鬼、自私鬼

「職場如戰場」！若辦公室上演宮鬥劇，也不用感到太意外，畢竟上班族會不時面臨來自主管或客戶的壓力。yes123求職網今（31）日公布「職場黑鍋與半澤指數調查」，調查就發現，回顧進入社會後，合計有31.8%的上班族表示，曾經遇過「職場關說」。其中19.4%是「曾經遇過，但關說者沒有提供利益賄賂」，另外12.4%是「曾經遇過，且關說者還提供利益賄賂」。

至於針對職場「禮尚往來」的文化，企業方面有沒有通融或禁忌地帶，調查則發現，「完全不可以收禮」的公司，合計佔62.4%，還分成：34.5%是「完全不可以收禮，但僅有口頭約束」，27.9%是「完全不可以收禮，且有明文規定」。這也代表「可以收禮」的公司，也佔了37.6%，不過分成：有29.1%「可以收禮，而且沒有金額、數量限制的明文規定」，有8.5%「可以收禮，但有金額、數量限制的明文規定」。

除了送禮賄賂、利益交換，可能犯企業大忌，正值農曆7月的「民俗月」，不管是否有工作禁忌，每位上班族恐怕免不了碰到「職場討厭鬼」。該份調查則指出，上班族最怕的「職場鬼怪」同事排行榜，在可複選狀況下，前五名依序為：「雙面刀鬼」（31%）、「心機鬼」（30.6%）、「自私鬼」（29.6%），以及「馬屁精」（22.6%）、「大嘴巴怪」（21.7%）。

令人害怕的「鬼怪同事」在六到十名部份，又分別是：「找藉口鬼」（18.1%）、「白目怪」（16.3%）、「色鬼」（15.7%），以及「自大鬼」（15.4%）、「骯髒鬼」（14.1%）。

不過對企業主來說，最擔心遇到「內鬼」。根據yes123求職網調查顯示，有38.2%的企業坦言，曾經碰過「內鬼洩密」事件；而且其中52.4%更指出，結果「有造成」損失。因此就有42.4%的公司表示，目前有防止出現「內鬼員工」的機制。

「職場黑鍋與半澤指數調查」，是於2020年8月6日到8月19日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有正職工作的會員，有效問卷共1,360份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業有效問卷共990份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。