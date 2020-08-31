北市環保局招考儲備駕駛90名 月薪最高40K

台北市政府環境保護局委託台北市就業服務處辦理「109年儲備駕駛甄試」，預計錄取90名儲備駕駛（一般類組63名、保障類組27名）。這次儲備駕駛甄試區分筆試及路考測驗，筆試測驗考「環保常識及交通法規」一科，「環保常識」題目由公告題庫中抽題。環保局表示，配合市府E化政策，這次簡章統一由北市就服處公告上網，請考生自行下載。

這次甄試報名期間自今年9月15日（星期二）起至9月17日（星期四）止為期三天，採現場報名，地點在台北市政府第二行政中心1樓（台北市萬華區艋舺大道101號1樓）受理現場報名。

環保局表示，此次應考條件為凡具中華民國國籍，並於台北市設籍滿4個月以上（即2020年5月16日以前設籍者）；如係大陸地區人民來台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，設籍須滿十年（即2010年9月16日以前設籍者）。同時，國民中學（含）以上學校畢業或具同等學力程度者之學歷，並具大貨車、大客車或聯結車之有效職業駕駛執照。

環保局提醒，為因應嚴重特殊傳染性肺炎，這次甄試現場報名採實名制，請報考人或受託人攜帶「身分證」入場。另請考生先填妥報名表件及備齊相關證明文件，以減少報名時間；至現場報名時應配戴口罩，配合工作人員量測體溫及保持一定的社交距離。

這次招考，預計於今年10月25日筆試，參加路考測驗者，再另行公告。環保局表示，報名及甄試簡章、「環保常識」試題題庫等相關訊息將刊登於台北市就業服務處網站「最新消息區」、台北人力銀行網站及台北市政府環境保護局網站。民眾可自上述公告網站下載列印。