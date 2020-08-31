北市環保局招考儲備駕駛90名 月薪最高40K

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市政府環境保護局委託台北市就業服務處辦理「109年儲備駕駛甄試」，預計錄取90名儲備駕駛（一般類組63名、保障類組27名）。這次儲備駕駛甄試區分筆試及路考測驗，筆試測驗考「環保常識及交通法規」一科，「環保常識」題目由公告題庫中抽題。環保局表示，配合市府E化政策，這次簡章統一由北市就服處公告上網，請考生自行下載。

這次甄試報名期間自今年9月15日（星期二）起至9月17日（星期四）止為期三天，採現場報名，地點在台北市政府第二行政中心1樓（台北市萬華區艋舺大道101號1樓）受理現場報名。

環保局表示，此次應考條件為凡具中華民國國籍，並於台北市設籍滿4個月以上（即2020年5月16日以前設籍者）；如係大陸地區人民來台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，設籍須滿十年（即2010年9月16日以前設籍者）。同時，國民中學（含）以上學校畢業或具同等學力程度者之學歷，並具大貨車、大客車或聯結車之有效職業駕駛執照。

環保局提醒，為因應嚴重特殊傳染性肺炎，這次甄試現場報名採實名制，請報考人或受託人攜帶「身分證」入場。另請考生先填妥報名表件及備齊相關證明文件，以減少報名時間；至現場報名時應配戴口罩，配合工作人員量測體溫及保持一定的社交距離。

這次招考，預計於今年10月25日筆試，參加路考測驗者，再另行公告。環保局表示，報名及甄試簡章、「環保常識」試題題庫等相關訊息將刊登於台北市就業服務處網站「最新消息區」、台北人力銀行網站及台北市政府環境保護局網站。民眾可自上述公告網站下載列印。

環保 路考 身分證

延伸閱讀

中職／旅美球星百萬月薪關卡 王維中能否衝破？

建案多塵漫天 台中環局科技查空汙

台中開發工程約4000處 環局科技執行減排3525噸汙染物

非疫之罪 台北觀光光環不再？

相關新聞

豐興鋼筋本周盤價 全面維持平盤

豐興（2015）今（31）日國内鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

北市環保局招考儲備駕駛90名 月薪最高40K

台北市政府環境保護局委託台北市就業服務處辦理「109年儲備駕駛甄試」，預計錄取90名儲備駕駛（一般類組63名、保障類組2...

高端疫苗研發報喜 新冠疫苗一期臨床試驗有條件獲准

高端疫苗（6547）研發報喜，衛生福利部食品藥物管理署(食藥署) 考量COVID-19疫情緊急公共衛生情事，國內很需要治...

高端疫苗再傳捷報 獲食藥署有條件核准一期臨床試驗

衛生福利部食品藥物管理署今（31）日宣布，考量新冠肺炎（COVID-19）疫情情緊急，國內亟需治療疫苗以維護國人健康權益...

生華科合作第二家美醫療機構 向FDA申請新冠二期臨床

生華科（6492）今（31）日宣布，公司開發的新藥Silmitasertib繼上周由美國Banner Health醫療系...

經濟選書／別預測走勢

巴菲特強調的另一個教訓是市場的情緒波動可能是隨機的，因此也往往不可預測。預測短期將發生什麼事無疑太難了，因此在做投資決定...

數位行銷／影音行銷 抓住消費者眼球

我曾在之前的專欄跟大家介紹過內容行銷，除了可以透過文字內容來行銷，也能夠運用聲音、圖片和影像等多元的內容型態。其中，又以...

行政治理／賦稅署署長許慈美 積極溝通 引領革新

賦稅署署長許慈美從基層一路做起，扛下賦稅署長重任，最念茲在茲的，不外乎穩健財政、稅制公平及簡政便民。面對高壓的賦稅工作，...

點子農場／打造農業界的台積電

到新竹科學園區拜訪朋友，他在科學園區裡開了一家充滿故事的餐廳，從空間到食物都有動人的過去。

雲品、巨大 合攻疫後商機

雲品溫泉酒店與巨大（捷安特）及旗下捷安特旅行社合作，在後疫情時代開啟運動新生活，用自行車旅遊的步調尋訪台灣特有的景點與美...

三大需求 帶動工業工程推案量

今年上半年工業地產建照核發面積創新高，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，除了「自用需求」交易帶動工業工程案量外，「...

大批豪華車 搭船抵台

大船載進口豪華車入港，豪華車交車潮爆發。近日，台中港有2,646部進口新車搭船抵台，就有近1,500部、逾半數是賓士車，...

熱門新聞

電信三雄衝5G 手機補貼潮重現

貨櫃海運價狂漲 十年新高

華為加價搶料 台鏈大補

金控集團 將可共享客戶資料

王永慶么子王文祥欲留台灣 曝「還有18年可以拚」

與病毒單打獨鬥沒戰力 高端疫苗加入台美聯隊抗疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。