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高端疫苗研發報喜 新冠疫苗一期臨床試驗有條件獲准

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

高端疫苗（6547）研發報喜，衛生福利部食品藥物管理署(食藥署) 考量COVID-19疫情緊急公共衛生情事，國內很需要治療疫苗以維護國人健康權益，核准高端疫苗COVID-19候選疫苗之第一期臨床試驗計畫，今天盤中一度衝上112元，差2檔漲停。

食藥署8月26日召開「高端疫苗COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，審查其COVID-19候選疫苗「MVC-COV1901 vaccine(SARS-CoV-2 S-2P棘蛋白) Injection」的第一期臨床試驗計畫，會議決議待廠商補件並經審查同意後，得有條件核准該試驗計畫。

高端疫苗於8月28提交補件資料，並經衛生福利部(衛福部)審查通過，有條件核准其第一期臨床試驗計畫，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。

食藥署表示，該試驗計畫為首次用於人體之疫苗臨床試驗對受試者之安全，可能有其潛在之風險，為求審查之周延，食藥署特邀請國內藥毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學專家、學者召開會議討論，基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險之整體評估，與會專家建議依據同類產品審查一致性原則，如廠商補件資料齊備並經審查同意，得有條件核准該第一期臨床試驗計畫。

疫苗 食藥署

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