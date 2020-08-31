PPSEAWA改變世界就要這Young III 獲青年志工好評

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會(以下簡稱PPSEAWA Taiwan)於2020年8月25日至26日二日假外交部外交及國際事務學院2樓國際會議廳舉辦第三屆國際志工培訓課程「改變世界就要這Young - SDGs關懷國際 世界永續」活動；這次培訓課程參加對象包括國內各大專院校學生、研究生及曾參與本會國際志工的學員等數十名。

PPSEAWA Taiwan理事長陳曼君表示，PPSEAWA Taiwan本屆任期重要目標之一是積極參與國際相關會議，透過國際非政府組織（INGO）平台，希冀能對全球婦女議題做出更多貢獻，將台灣女性參與國際事務的成果傳達到全世界，進而發掘並積極培訓有志參與INGO的台灣優秀青年，並為PPSEAWA Taiwan注入一股新血，繼續傳承PPSEAWA任務使命，實現本屆重要工作目標。

PPSEAWA Taiwan名譽理事長陳淑珠亦表示，為導引我國青年進一步認識聯合國永續發展目標（SDGs），了解台灣在實踐SDGs目標上的具體成績，培養青年以國際視野為本國在地的永續發展與具體行動，特別邀請各方面專家與學者，其中包括：外交部NGO國際事務會王雪虹執行長、台灣商業聯合總會張平沼理事長、台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、前內政部長李鴻源、永慶房產集團業務總經理葉凌棋、行政院性平處副處長鄧華玉、婦權基金會黃鈴翔副執行長、靜宜大學資深策略副校長任立中、中興大學創新產業暨國際學院副院長柳婉郁教授、台北榮總高齡醫學中心陳亮恭主任醫師等，各領域的專家們以精闢的演講方式傳承累計畢生豐厚功力與經驗，讓台下聆聽的學子們能豐富滿行囊，滿載而歸，兩天學習培訓課程獲得前來學習的學子一致好評！

PPSEAWA Taiwan在外交部指導下，舉辦歷屆有意義的活動，期盼透過專精且實務的課程設計與安排，引導青年志工實際參與INGO的興趣，並協助優秀的青年學子能夠有機會實地觀摩及參與國際非政府組織相關會議，將參與國際事務的熱情之種子播種後細心呵護成長為樹苗，慢慢在台灣吸收養分及在土地上茁壯後能立足全世界舞台，增加台灣參與國際事務的能見度。由於課程內容安排充實，在開放報名之初就非常踴躍，並獲參與培訓志工學員們與社會各界佳評如潮，兩天志工培訓活動順利成功，畫下圓滿句點！