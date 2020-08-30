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台北危老審核六都最低 市府澄清：案量暴增已加速辦理

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市危老核准率六都墊底，建管處澄清因申請案暴增才延遲，未來將會加快辦理速度。聯合報系資料照
北市危老核准率六都墊底，建管處澄清因申請案暴增才延遲，未來將會加快辦理速度。聯合報系資料照

北市議員日前指出，「台北市危老申請作業程序」明訂審核程序應在30日內完成，其他五都都在拚危老績效，北市核准率卻是六都墊底， 還有民眾等候一年，還未審核通過，對此，北市建管處解釋，危老10%容積獎勵至今年5月11日，申請案件暴增，將會加快速度提升核准率。

建管處指出，營建署積極推動危老重建，市府也配合協助加速重建速度，因危老條例10%容獎至5月11日止，4、5月申請案件爆增228件，較去年同期增加約400%案件量，申請件數全國之冠，但也須更多時間審查。

建管處長劉美秀表示，目前已優先集中具審核資格的13名人員投入審查工作，增加1倍以上人力加速辦理，6、7月已核准83件，截至8月27日止，北市547件危老申請案已核准280件，核准率提升至51.19%。另，針對已核准危老重建案申請建造執照，也核發86件建造執照。

建管處表示，根據營建署資料顯示，新北市申請287件、核准221件；台中市申請266件、核准126件；桃園市申請63件、核准43件；台南市申請91件、核准85件；高雄市申請57件、核准47件，北市危老績效確實領先，但對於爆量的申請案件，將會加快辦理速度提升核准率，以推動危老更新進度。

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