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「夏天風餅清香-糕餅夏夜文化祭」以臺式復古風情登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中購物節壓軸活動「夏天風餅清香─糕餅夏夜文化祭」，今日起一連兩天在市民廣場強力登場。記者宋健生／攝影
台中購物節壓軸活動「夏天風餅清香─糕餅夏夜文化祭」，今日起一連兩天在市民廣場強力登場。記者宋健生／攝影

台中購物節進入倒數計時，壓軸活動「夏天風餅清香─糕餅夏夜文化祭」今(29)日起一連兩天在市民廣場強力登場，民眾可以衝最後一波，在夏日的夜晚迎著晚風，全家來一趟復古台式糕餅文化之旅，在享受糕餅文化之餘，還有機會抽大獎、入主豪宅

「夏天風餅清香─糕餅夏夜文化祭」活動，由台中市政府經發局指導，台中市糕餅公會主辦。

台中市經發局產發科長許瓊華表示，糕餅是台中的特色文化之一，每年中秋節前都會推出糕餅系列活動，今年主打臺式復古風情，現場集結元明商店心型太陽餅、陳允寶泉知名商店、搭配台中購物節及振興三倍券的推廣，以文化、優惠與地方特色吸引民眾目光。

台中市糕餅公會指出，活動的發想源於台語老歌《四季紅》一曲中對於夏季的描述，為營造氛圍，特別邀請曾獲得紅點大獎台中在地樂團--微笑唸歌團，與彰師大EMBA音樂社，以月琴配唸歌、薩克斯風、爵士等演出，帶給民眾夏日復古情調。

為了考驗民眾的臺語能力，活動現場凡憑消費發票以臺語念對活動名稱「夏天風餅清香」，即贈送「夏夜活動祭典扇」。

有別於以往的展售活動，這次不僅銷售、更強調台中糕餅文化， 特別以台中文化為主軸，如以「餅窟」之稱的豐原與大甲鎮瀾宮、南屯老街、中區等地區為藍圖，設計出六款「台中糕餅文化盒」做為推廣，搭配促銷方案，凡消費滿額250 元即可獲得文化盒1個。

許瓊華說，今年台中購物節整體熱銷產品以食品類居多，尤其糕餅是台中的特色產業之一，《夏天風餅清香》文化意涵濃厚， 且正值購物節倒數階段，位於蛋黃區的豪宅即將抽出，想必能掀起一波購物熱潮， 希望大家可以預買中秋伴手禮，登入台中購物節抽中大獎。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，瞄準中秋禮盒商機，各家糕餅業者紛紛使出拿手絕活，公會也會嚴格把關食品安全衛生。

由於中秋檔期是糕餅業者最繁忙的時刻，參與的廠商超前部署提出預售優惠，只要在現場下單，就能享受最優惠價格，建議聰明消費者以預購方式購買，等中秋節前再到店取貨，避免超過賞味期限。

有鑑於夏季氣溫攀高、暑氣難消，活動時間延長至晚上9點，讓民眾能吃餅乘涼、感受夏夜晚風。現場還有「好康報你知」的時間限定行銷活動，不同廠商會在不同時段推出限定優惠來與民眾互動促銷，讓大家從「日時到暗暝好食到紲嘴」。

中秋節 豪宅 伴手禮

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