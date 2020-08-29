A7禾悅花園熱銷六成 代言人曾沛慈也心動

北台灣一級房市戰區「桃園A7科技園區」，由禾聯集團策劃的「禾悅花園」，憑藉豪宅建材標配、2020坪浩瀚花園，優異精工條件拔得頭籌，一舉奪下銷售冠軍，兩個多月銷售比率高達近六成。

為感恩熱銷並回饋客戶支持，今日（29）日特別禮邀代言人曾沛慈登台同歡，禾聯集團董事長蔡金土、桃園市長鄭文燦及海悅國際總經理林輔政及多名禾聯董事共襄盛舉，場面浩大。

禾悅女神曾沛慈表示，剛公開時就帶家人一起來看過，自己也非常心動，一直很嚮往親近大自然的居住環境，禾悅花園不但擁有2020坪中庭景觀，還鄰近萬頃生態保護區，禾聯集團特別在中庭種植雙排櫻花，未來一定是這區最美的社區。

禾聯集團董事長蔡金土指出，過去旗下禾華營造專營廠辦精工，禾悅花園的成功，象徵禾聯集團的住宅里程碑，誓言將為客戶打造完美的地標建築，亦感謝負責銷售的海悅國際全程相挺，從平面規劃、格局配置、建材建議親力親為，讓禾悅花園開盤就繳出漂亮成績單。

蔡金土強調,銷售兩個多月以來已經賣出600多戶， 銷售比近六成，未來將締造110億元的建案規模; 預計9月30日動土，目標3年半完工，一次性交屋。

代銷龍頭海悅國際表示，A7重劃區一直是海悅相當重視的市場，尤其A7科技園區因企業總部進駐，含金量相當高，今年隨房貸利率落底，首購、首購產品出閘，A7成為青年族群瞄準目標，此次與家電龍頭禾聯集團合作過程甚為愉快，有了地標建築的加持，A7科技園區的未來更加清晰可見，現場並信心喊話，期許禾悅花園買氣再創高峰。

也是禾聯碩董事長的蔡金土認為 ，禾聯集團旗下禾華營造擁有近10年工廠辦精工實力，首度跨足住宅項目，不僅建材使用為A7最高規格，更以MIT精良技術與廠辦營造的高標施作。結構上，特別採「複圍柱」專利耐震工法，高度強化柱核心的包覆力與垂直承載力，形同於橋墩結構，打造極穩耐震基磐。

禾悅花園幅員闊達4720坪，共計5棟29層摩天建築，如何創造最大棟距與採光面，挑戰設計功底。禾聯廣納建言，巧妙將5棟建築採L型鋪排，造就戶戶大棟距、客廳全明廳的最高採光規格，室內柱外規劃，型塑超高坪格局。更令人驚豔的是，中庭花園高達2020坪，光是花園就比他案的基地還大，下樓就能親近大樹森林綠海，與雙排日本霧社吉野櫻大道，並肩基地旁萬頃生態保護區，天氣晴朗時，甚至能遠眺陽明山系大屯火山群，永久棟距與無敵景觀，在家感受唯美四季變幻，居住價值滿分。