後疫情時代全球媒體營銷新解方 9月2日至30日「FIPP世界媒體大會」邀您上線參與！

全球最具影響力之媒體產業年度盛會-- FIPP第43屆世界媒體大會(43rd FIPP World Media Congress)因疫情之故,將於今(2020)年9月2日至30日,首度舉辦線上國際年會,80位來自17國知名媒體高階經營者,直播線上分享「後疫情時代」最新趨勢觀察與議題,探討國際媒體市場最新商業營運模式與營銷策略,並將發表今年度FIPP世界媒體創新報告,關鍵評論網執行長暨共同創辦人鍾子偉獲邀代表台灣上線演講。為期28天的線上年會,不僅跨越地域限制,議題之新穎、媒體之多元,皆有別於實體年會,參與者無需負擔高額機票行程費用,對身處疫情與轉型多重衝擊的媒體從業者,是千載難逢的學習機會!

本次會議每場線上演講或座談含Q&A時間長達1小時,講師陣容皆為國際知名媒體之經營階層,主題演講包括:康泰納仕全球營運長Wolfgang Blau分享「擘建未來媒體」、英國未來出版社執行長Claire MacLellan以「打贏這場遊戲」為題演講、美國Bloomberg媒體集團執行長Justin B. Smith則將分享「媒體的未來:探索顛簸、坑洞與障礙之路」、赫斯特英國執行長暨歐洲總裁James Wildman演講主題為「品牌內容的新方法」、美國國家雜誌總裁Erin O’Mara則將分享「如何讓美國歷史最久但仍持續出刊的新聞週刊轉型」、美國國家地理雜誌總編輯Susan Goldberg分享「女性改變世界:在日益變遷的媒體版圖中,讓科學更平易近人」。 另針對新冠疫情後充滿挑戰的媒體環境,探討包括會員經營、數位訂閱、AI與大數據、假新聞、Podcast、活動的虛實整合、newsletter等不同主題。其他包括美國The Foundry, Meredith Corporations媒體集團、德國Burda、路透社、經濟學人、Insider、華盛頓郵報、哈佛商業評論、洛杉磯時報、菲律賓Summit、丹麥Zetland等媒體都將分享其未來經營策略與創新之道。

國內重量級業界精英:關鍵評論網執行長暨共同創辦人鍾子偉獲邀代表台灣,以What happens when you apply a startup mindset to building a new international media business為題進行專題演講。

此43屆FIPP世界雜誌大會(43rd FIPP World Magazine Congress)會議報名費定價含VAT稅後634.8歐元 (折合新台幣23953元),為鼓勵會員同業參與,本會與FIPP不斷溝通與協商,為同業爭取到最高優惠禮遇,凡透過本會報名,每人報名費含VAT稅後299歐元,折合台幣為11,870元 (含匯差及國際匯款手續費)。活動網址: http://www.magazine.org.tw/events/852/index.html