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中捷高鐵台中站出入口意象揭幕 綠線年底完工通車

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市長柯文哲今（28）日與台中市長盧秀燕偕同相關人員，出席台中捷運綠線高鐵台中站出入口意象揭幕儀式。　圖／台北捷運局提供
台北市長柯文哲今（28）日與台中市長盧秀燕偕同相關人員，出席台中捷運綠線高鐵台中站出入口意象揭幕儀式。　圖／台北捷運局提供

台北市長柯文哲今（28）日與台中市長盧秀燕共同主持台中捷運綠線高鐵台中站出入口意象揭幕儀式。柯文哲致詞時表示，捷運高鐵台中站出入口意象的揭幕，預告了台中新捷運時代即將來臨，同時感謝台北捷運局不負使命達成中台灣第一條捷運建設，並順利交給台中捷運公司接手營運，將於年底完工通車任務，開啟台中全新的軌道經濟。

柯文哲說，台中捷運綠線工程在台中市政府協助下，歷經十年的時間，出入口土開共構工程於今年7月底全數完成，並於本月7日完成全線初勘作業，目前履勘前應改善事項均改善完成，已由台中市政府報請交通部辦理履勘作業中，台中第一條捷運路線通車指日可待。

北市捷運局表示，台中捷運高鐵台中站為捷運、高鐵與台鐵，三鐵轉乘車站，捷運局與廠商發揮創意巧思，將出口前之鋼支撐加以包覆美化，天花板延伸處理，並以電聯車造型來強化捷運車站出入口意象，營造友善的轉乘環境。

除了讓旅客能更清楚辨識出入口位置，也讓轉乘更有效率。此外廠商也捐贈了台中吉祥物石虎家族來共襄盛舉，讓台中綠線更有特色，相信日後也會成為打卡熱點。

北市捷運局進一步指出，台中綠線工程預定今年底完工通車，依台北捷運經驗，通車後除了帶動沿線房地產增值外，將可改善沿線區域交通環境，路線連接高鐵台中站至台中市副都心，不僅提供便捷、舒適、安全之運輸，亦可促進副都心繁榮，有效均衡都會區發展及提昇生活品質，促進經濟活動。

北市捷運局說，台中捷運綠線採中運量系統興建，工程自北屯總站（機廠）至高鐵台中站，全長約16.71公里，採以高架方式興建，共設有18座車站和一處機廠，包含高架車站16座、地面車站兩座，由北到南串聯大台中生活圈，行經台中市的北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區、烏日區等六個行政區。

捷運 高鐵 中捷

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