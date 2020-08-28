華信航空搶秋季國旅商機 3天2夜自由行2,999元起
華信航空搶攻國旅商機，搭飛機暢遊金門、澎湖、花蓮、台東，華信推出秋季早鳥預購，3天2夜自由行機加酒每人只要新台幣2,999元起。
今年無法出國，就飛離島度假吧。華信假期推出秋季早鳥預購專案，凡於今年9月24日前訂購2020年10月15日起至2021年01月31日期間，搭乘華信航空飛往金門、澎湖、台東、花蓮的班機，機票加酒店各式精選行程每人只要2,999元起。
即使錯過暑假也沒有關係，台灣的秋冬一樣好玩到不行，趕快來安排搭飛機暢遊國內離島，感受『偽出國』真旅遊的樂趣。
華信指出，秋冬玩金門，除體驗戰地風情外，還可來趟歷史文化巡禮、觀賞自然生態及享受在地特色的金門美食小吃。搭乘華信航空班機由台北或台中飛往金門，入住金沙大地渡假飯店3天2夜每人只要2,999元起，還可任選海福花園飯店、823行館、叮叮單車民宿等各式不同精緻旅店。
澎湖的秋冬海鮮正鮮美，今年澎湖燈光節主題「海島樂園」，結合互動科技帶來更震撼的視覺享受，旅客可搭乘華信航空班機由台北、台中或高雄直飛澎湖，加碼入住澎湖福朋喜來登酒店或澎澄酒店五星級飯店，3天2夜每人只要3,999元起。
想在秋天泡湯衝浪免出國，到台東就可盡情享受泡湯賞楓及衝浪刺激行程，華信航空每天早、中、晚都有班機由台北直飛台東，旅客可入住市區飯店或是前往綠島享受海洋生態之美，2天1夜每人只要2,999元起，想來趟奢華旅行入住五星桂田喜來登酒店，2天1夜也只要3,999元起。
到花蓮欣賞秋天限定的落羽松，免出國也能感受到歐美浪漫風情，華信航空天天由高雄直飛花蓮、每周3班由台中直飛花蓮，任選市區最新飯店3天2夜每人只要3,999元起。
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