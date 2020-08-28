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食藥署有條件核准 聯亞生技新冠候選疫苗一期臨床試驗

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

衛福部食藥署26日召開「聯亞生技開發股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，審查該公司之COVID-19候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」之第一期臨床試驗計畫，會議決議有條件核准其執行，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。

食藥署表示，考量COVID-19疫情緊急公共衛生情事，國內急需治療疫苗以維護國人健康權益，召開「聯亞生技開發股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，食藥署有條件核准聯亞生技開發股份有限公司COVID-19候選疫苗之第一期臨床試驗計畫。

聯亞生技今天也表示，10月會生產1千萬劑開始進行臨床試驗；年底則會生產到5千萬到1億劑，會申請EUA(緊急使用授權)，準備供外銷南美等緊急醫療使用。

食藥署表示，會前已審查該試驗計畫符合臨床試驗第一期安全性的的法規要求，惟首次用於人體之疫苗臨床試驗對受試者的安全，可能有其潛在的風險，為求審查的周延，食藥署特邀請國內藥毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學專家、學者召開會議討論，經討論後，基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險平衡的整體評估，審查專家會議建議有條件核准該第一期臨床試驗計畫，即要求該公司須補齊部分技術性資料，經衛生福利部審查通過後，方可實際施打於受試者，以保障受試者的權益。

與會之專家學者認為聯亞目前檢送資料尚無法得知該疫苗用於人體之有效性，仍待未來第一期臨床試驗之結果，方可就該疫苗之療效為評估及確認。

疫苗 聯亞

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