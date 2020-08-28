快訊

台積電震盪劇烈跌逾2% 拖累大盤收跌68點

綠委證實 蔡政府今將宣布開放美豬

光寶創新獎揭曉 南台科大首創奪雙金賞80萬獎金

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

全球華人界最盛大的創新設計賽事－「光寶創新獎」獲獎名單今揭曉。南台科技大學為今年最大贏家，首創同年一舉奪下技術與設計兩組金賞，合計抱回80萬獎金！技術組金賞作品「無喉者發聲輔助系統」，突破現行復聲器材之極限，以人工智慧的語音辨識技術，可即時清楚地轉譯無喉患者發聲之語句。設計組金賞作品「HanDo兒童生活輔助義肢」，是專為單側斷肢兒童設計兼具經濟與彈性的模組化義肢，可按學習、運動娛樂與生活進行套件轉換。 

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶創新獎邁入第20年，多年來啟發數萬名青年設計師在科技領域的創新想法，並提供其展現才華的舞台。今年更以「從新·創新」為年度主題，鼓勵青年創新者勇於從新的角度觀點，運用新的技術與科技，進行創新設計、將作品發展成為傑出的商品。受到全球疫情的啟發，今年決賽作品除了聚焦於智慧生活、智能城市等領域外，更有多項作品深入探討智慧醫療與防疫相關議題，將科技創新推向更寬廣的新領域，這是我們樂於見到的成果。

台灣暨香港默克生技製藥事業體總經理余文慧表示，作為一個科學與科技的企業，默克的使命是以創新改善人類生活，台灣擁有優異的科技與醫療量能，能夠藉由這樣的優勢，帶領醫療的智慧轉型，特別在今年的疫情影響之下，我們預計未來智慧醫療將更普及化。我們希望能拋磚引玉，以『未來智慧醫院』為題，期待看到參賽團隊的作品能為人類社會與醫療產業創造更大的價值。

本屆光寶創新獎兩組金賞作品均以研究背景完整、產品設計創新且符合需求、不斷根據使用者經驗進行優化、具國際市場發展潛力等特質而獲得評審團肯定。其中，技術組金賞作品《無喉者發聲輔助系統》獨家兼具聲音品質及使用便利性的發聲系統，未來可銜接多國語言的語調庫，即有機會造福全球無喉失語患者。設計組金賞作品《兒童生活輔助義肢》可解決斷肢兒童需頻繁汰換義肢衍生的經濟問題，團隊已有與海外創客跨海聯手，共同協助海外病童使用該款義肢的經驗。兩組金賞獎金分別為40萬元。

義肢 光寶科

延伸閱讀

中華電揪伴 攻智慧醫療

NB廠轉型 跨入智慧醫療新藍海

致力履行對台承諾 蓬佩奧：軍售助台灣保衛民主

建加護病房大數據資料庫 台大智慧醫療再升級

相關新聞

工具機天王遇斷鏈潮 怎麼堅持豐田管理的零庫存

精實管理（又稱「豐田式生產管理」，由豐田汽車建立的一套生產管理模式），一向被視為全球工業製造的典範，它的核心概念是：杜絕一切不必要的浪費。因此從零庫存衍生出「即時生產（Just in Time，JIT）」模式，成為許多製造業追求目標。

疫苗新藥及快篩紛傳好消息 生技股衝勁十足

台灣生技產業亮點越來越多，國光生新冠疫苗人體一期正式開打，生華科新藥獲美FDA核准進入臨床、寶齡富錦及台康生抗原快篩獲准...

維格餅家宣布關三家店 股價重挫3%

受到國內觀光客減少，維格餅家（2733），以銷售觀光客為主之各項類型烘培糕餅及休閒類伴手禮，昨天晚上董事會宣布受權董事長...

兩岸靚人物／中飲巴比食品董座劉會平 三化催生包子第一股

光是賣包子年銷人民幣20多億，坐擁3,000多家店，中飲巴比食品股份有限公司（簡稱「中飲巴比」）日前獲大陸證監會IPO審...

顯而立見／互動式體驗 吸引潛在客層

當企業的產品或服務讓消費者「有感」時，自然就能轉變成商品，進而對消費者真正產生價值。現今消費者已不僅滿足於觀看平面，或是...

策略行銷／百貨商場設櫃 四點評估

自疫情爆發，實體商場百貨普遍衰退40%的業績，也影響到三方面：

行銷線上／打造消費場景 誘發購買欲望

一般在超市和賣場裡，常見的正規上架陳列方式是按照商品分類，主要是方便消費者按區索驥，作為尋覓商品的導引。但有可能改變正規...

國光：明年中提供新冠疫苗接種

國光生技董事長詹啟賢昨（27）日指出，該公司新冠疫苗預計農曆年前可量產150萬至200萬劑，明年中旬提供全民接種新冠疫苗...

寶齡檢測試劑 獲製造許可

寶齡富錦昨（27）日公告，日前向衛福部食藥署（TFDA）提出「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑專案製造許可申請案，已獲...

國光新冠疫苗二期臨床…要找3,000人

國光生技新冠疫苗一期臨床試驗本周正式起跑，董事長詹啟賢昨（27）日表示，針對二期臨床試驗也已開始做準備，國光過去曾與七家...

永豐餘力推循環經濟 橘子工坊號召「舊衣先洗再捐」

永豐餘集團推動循環經濟不遺餘力，子公司永豐餘消費品實業（簡稱永豐實）旗下品牌橘子工坊昨（27）日與萱藝新知關懷協會合作，...

momo月餅銷量 拚增八成

電商龍頭富邦媒也要搶月餅商機，旗下通路momo購物網今年網羅約50家名店，包含奇華、小潘、犁記、哈根達斯等，比去年近30...

熱門新聞

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

半導體庫存風險大！外資開出台積電降評第一槍

業者：政府徵用熔噴布、單片口罩價格漲

長輩酸「台積電只代工不創品牌」 內行點甩開三星關鍵

獨家／聯發科證實 已向美方申請繼續供貨華為

丹麥風電商遭爆欠款上億？CIP：雙方歧見 已進入仲裁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。