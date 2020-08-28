光寶創新獎揭曉 南台科大首創奪雙金賞80萬獎金

全球華人界最盛大的創新設計賽事－「光寶創新獎」獲獎名單今揭曉。南台科技大學為今年最大贏家，首創同年一舉奪下技術與設計兩組金賞，合計抱回80萬獎金！技術組金賞作品「無喉者發聲輔助系統」，突破現行復聲器材之極限，以人工智慧的語音辨識技術，可即時清楚地轉譯無喉患者發聲之語句。設計組金賞作品「HanDo兒童生活輔助義肢」，是專為單側斷肢兒童設計兼具經濟與彈性的模組化義肢，可按學習、運動娛樂與生活進行套件轉換。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶創新獎邁入第20年，多年來啟發數萬名青年設計師在科技領域的創新想法，並提供其展現才華的舞台。今年更以「從新·創新」為年度主題，鼓勵青年創新者勇於從新的角度觀點，運用新的技術與科技，進行創新設計、將作品發展成為傑出的商品。受到全球疫情的啟發，今年決賽作品除了聚焦於智慧生活、智能城市等領域外，更有多項作品深入探討智慧醫療與防疫相關議題，將科技創新推向更寬廣的新領域，這是我們樂於見到的成果。

台灣暨香港默克生技製藥事業體總經理余文慧表示，作為一個科學與科技的企業，默克的使命是以創新改善人類生活，台灣擁有優異的科技與醫療量能，能夠藉由這樣的優勢，帶領醫療的智慧轉型，特別在今年的疫情影響之下，我們預計未來智慧醫療將更普及化。我們希望能拋磚引玉，以『未來智慧醫院』為題，期待看到參賽團隊的作品能為人類社會與醫療產業創造更大的價值。

本屆光寶創新獎兩組金賞作品均以研究背景完整、產品設計創新且符合需求、不斷根據使用者經驗進行優化、具國際市場發展潛力等特質而獲得評審團肯定。其中，技術組金賞作品《無喉者發聲輔助系統》獨家兼具聲音品質及使用便利性的發聲系統，未來可銜接多國語言的語調庫，即有機會造福全球無喉失語患者。設計組金賞作品《兒童生活輔助義肢》可解決斷肢兒童需頻繁汰換義肢衍生的經濟問題，團隊已有與海外創客跨海聯手，共同協助海外病童使用該款義肢的經驗。兩組金賞獎金分別為40萬元。