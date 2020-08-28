誠品全新會員制度9月上線 首度增黑卡和小童學卡

誠品布局全通路，推出全新會員制度，將於9月1日上線，首度新增「黑卡」會員，需消費滿5萬元，更首度推出附卡制度「小童學卡」，購物折扣與主卡相同，顯示誠品搶高端會員和兒童市場的決心。

誠品生活日前曾發出公告，提到全通路佈局，今年下半年將更新完善的會員制度與App數位服務；今（28）日誠品發給會員權益通知，提到誠品人全新會員制度9月1日早上10點上線，數位服務平台包括網路書店、迷誠品、APP全面升級。

誠品的會員分級制度，原先分為會籍無期限的「白卡」，書店每週一、三、五單筆消費滿777元享9折優惠，消費滿50元集1點；消費滿6,000元「金卡」，書店全年消費9折起，消費滿50元集2點，書店暢榜79折。

9月1日起將新增消費滿5萬元的「黑卡」，書店全年消費85折起，消費滿50元集2點，並有黑卡升等禮和專屬黑卡一張。

另外，金卡和黑卡會員可申辦附卡「小童學卡」，為孩童閱讀養成計劃，這也是誠品首度推出附卡制度，為12歲以下兒童專屬，購物折扣與主卡相同，可參加不定期的講座和活動。

誠品會員制度還首度推出讀書人「徽章成就獎勵」，包括「好讀」購書累計15本，贈點數500點；「勤讀」購書累計30本，贈點數1,000點；「樂讀」購書累計50本，贈2,000點。