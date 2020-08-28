健身器材族群逆勢漲 岱宇盤中129.5元寫新價

精實管理（又稱「豐田式生產管理」，由豐田汽車建立的一套生產管理模式），一向被視為全球工業製造的典範，它的核心概念是：杜絕一切不必要的浪費。因此從零庫存衍生出「即時生產（Just in Time，JIT）」模式，成為許多製造業追求目標。

2020-08-28 09:12