健身器材族群逆勢漲 岱宇盤中129.5元寫新價
健身器材族群今（28）日普遍走揚，較大盤強勢，岱宇（1598）今天開低走高，盤中拉升一度觸及漲停價位129.5元，創下歷史新高價，隨後打開，漲8.5%。
新冠肺炎疫情爆發，意外帶動居家健身需求，岱宇瞄準家用健身領域，今年來營運爆發成長，近兩個月營收翻倍成長，激勵股價一路走高，所有均線全面走揚。
岱宇7月單月營收為10.42億元，年增1.97倍；上半年每股純益（EPS）為1.66元，法人看好今年全年有望趕超去年全年EPS1.82元。
力山、喬山今天盤中股價也轉強，力山漲4%，站上五日均線，且五日均線上揚；喬山漲逾1%。柏文今天早盤小漲開出，不久後翻黑，盤中跌0.6%。健身器材零組件祺驊則小漲1%。
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