搶國旅！2020台北國際觀光博覽會登場 衝25萬人次

新冠肺炎（COVID-19）衝擊到觀光產業，2020台北國際觀光博覽會（TaipiTourismExposition，簡稱TTE）今天開展，TTE開展至今已邁入第14年，今天航空業者因沒有國際線機票可賣，都沒有參與展出，展出攤位比往年少了5成，最大的攤位為可樂旅遊跟雄獅，但各家旅行社業者全力拚國旅商機，今年參觀人數預估還是有25萬人次。

8月28日到31日起在台北世貿一館盛大展出，考量到疫情許多業者未能來參展，今年增加拌手禮特色展，邀約酒商、美食一起加入參展。這次的TTE由「台北市旅行商業同業公會」與「上聯國際展覽有限公司」共同主辦，此次展覽匯集了觀光局、縣市政府、旅行社、飯店、民宿、品牌餐券等廠商，針對下半年度的台灣國內旅遊推出許多促銷方案及獨家特色行程，開展首日福袋內加碼送出日本、韓國、泰國3大航點任選「未來海外機票（2年內皆可兌換,也可換成離島機票）」許大家一個未來旅遊計畫。

優惠與活動預計今年可吸引50萬人關注、25萬人次到場參觀。這次旅展也了解「台灣旅客想出國」的心境，TTE邀請各地觀光局有日本、韓國、泰方、菲律賓、海旅會等，於展館內打造出世界主題館，至攤位上即可充分感受世界各地獨特風情，像韓國觀光公社精心將韓國館打造成小型機場與機艙，讓民眾感受偽搭機「登機」體驗的活動及韓服體驗。日本觀光局則以日式元素-櫻花圖案設計攤位，館內介紹可以保持距離的戶外活動，包括單車旅遊、登山等。

安心旅遊補助享1千元折扣、離島加碼再1千元，國旅部分在補助加持下，業績成長4成，根據最新消息指出，安心旅遊補助至少可補助至9月底，搭上補助最後一檔TTE台北旅展，祭出更多展場優惠來搶攻這塊國旅商機，緊接著即將迎來中秋、雙十連假的旅遊高峰潮。