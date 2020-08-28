智慧機械產學接軌 廣明與台科大打造學生就業即戰力

廣明（6188）旗下達明機器人與台科大工程學院共同參與，由經濟部工業局主辦的智慧機械產學接軌計畫，整合產學研等能量，以企業培育人才：結合學界以研究及實務雙面齊下解決產業實際問題，深化企業經營並培養未來產業人才。並強調學生就業實戰：使學生就學期間接軌業界需求，從課程學習、實際編程機器人專案、展覽實習解說，一步步打造學生的就業即戰力。

達明機器人與台科大工程學院的智慧機械產學接軌計畫中，26位學生從零開始為期三週的智慧製造學程，從達明機器人的內建智慧視覺到剛推出的 3D compact 及 TM AI+ 結合 AOI 的應用，讓學生可以很快的透過達明機器人 TMflow 軟體介面直接快速編程，3D 相機直接掛在手臂上，讓應用更靈活。

TM AI+ 的部分則是從 training 到 influence 進行瑕疵檢測。最後讓學生們學習 TMmanager 智慧工廠管理系統，進行產線稼動率的分析並製作即時生產報表! 學習完產業最新的應用後，學生於最後一週分組，落實「從做中學」進行機器人編程應用，並於 2020 台北自動化工業大展，實際面對全球的產業人士進行講解，完成這一段最貼近產業的實務學習之旅。

台科大工程學院全英語專班主任陳品銓教授表示，這是台科大第一次與達明機器人合作參與智慧機械產學接軌計畫，課程設計實際貼近產業需求，如3D視覺取放及 AI 應用於各產業的瑕疵檢測，以及符合工業4.0趨勢的智慧工廠管理系統，是非常值得的學習機會。

達明機器人也在這一次的培訓使用新推出的，機器人教育培訓模組 Training robot kit，用一個方桌的大小讓學生們學習視覺、外掛相機瑕疵檢測、自動控制的應用及透過專利技術 TM landmark 進行Tray盤堆疊的處理，多達九項功能的應用。

達明機器人培訓中心負責人林俊志表示，達明機器人致力於中高等教育的培訓，特別成立TM Academic。TM Academic 概括了達明機器人的所有培訓服務，可以說是專業的教育平台；提供完善的職能課程與自動化教室設計。此次與台科大的合作有一半的同學來自海外如越南、印尼、泰國、巴拉圭、香港等國家，因此採用中英文雙語教學，頒發的結業證書不僅可獲得達明機器人台灣總部優先實習及面試的機會，更是海外代理商優先面試的門檻，立足台灣展望全球是我們培育人才的理念。