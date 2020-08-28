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維格餅家宣布關三家店 股價重挫3%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
維格餅家成都門市。 圖／擷取自維格餅家官網
維格餅家成都門市。 圖／擷取自維格餅家官網

受到國內觀光客減少，維格餅家（2733），以銷售觀光客為主之各項類型烘培糕餅及休閒類伴手禮，昨天晚上董事會宣布受權董事長關台中分公司、成都分公司以及台北復興市民分公司之廢止登記事宜。今天早上興櫃股價再度重挫3%，股價為13.85元。

維格餅家受到疫情重創，今年上半年出現虧損，虧損金額達8,381萬元，每股稅後虧損5.05元。去年上半年公司還是獲利情況，上半年每股稅後盈餘為0.42元，由上半年的獲利表現，也顯示這次的疫情已經影響到以觀光市場為主的業者營運。

維格餅家受到疫情影響，昨天晚上董事會過縮減營運規模，授權董事長於適當時間向主管機關辦理本公司之台中分公司、成都分公司以及台北復興市民分公司之廢止登記相關事宜；針對未來的營運布局及規劃，今天上午公司高層都在開會，要等會議結束後，才會有進一步的說明。

維格餅家 疫情 觀光

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