買房大戶之外 竹科人買麥森瓷器也不手軟

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
麥森瓷器「2020麥森情緣」特展，吸引主顧客前往選購。記者李珣瑛／攝影
麥森瓷器「2020麥森情緣」特展，吸引主顧客前往選購。記者李珣瑛／攝影

國裕精品執行董事欒慎寰今（27）日表示，僅管今年有新冠肺炎疫情的干擾，國裕精品代理德國麥森瓷器20年來，首度發生年度特展，麥森瓷器的藝術家無法來台巡迴展示新作品。幸而麥森挾著歐洲第一名瓷的金字招牌，上半年仍能交出業績持平的佳績。他並透露，麥森新竹店的客層有八成來自竹科人，他們也是支撐新竹房市及精品市場的主力。

欒慎寰指出，今年是麥森瓷器工坊310周年，橫跨四個世紀，歷經二次世界大戰仍屹立不搖，並成為國營的代表性企業。麥森是歐洲瓷器發源地，更是孕育藝術人才的搖籃。從18世紀起，麥森瓷器蓬勃發展，為歐洲瓷器藝術扎下深厚基礎。走過310年的輝煌歲月，每件作品都以純手工打造、以「交叉藍劍」為商標的麥森瓷器，成為歐洲貴族心目中的「白色金子」。

由於，麥森每一位彩繪師、雕塑師，均歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，因此能在每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史。

欒慎寰表示，麥森瓷器每年穩定漲幅介於5%-8%之間，因此成為收藏家的最愛。麥森新竹店的主力客層有80%來自竹科，年齡層分布於45-50歲的具經濟實力的科技人。他說，這可以從新竹縣市今年房地產市場紅不讓窺出端倪，因為已具經濟實力的竹科人買新房後，便會挑選符其品味的麥森瓷器，做為裝點新居及家居用品的選項。

欒慎寰說，新竹大遠百6樓即日起至31日展出的「2020麥森情緣」，最昂的是名為「春色天香」的大花瓶售價1,200萬元；而繪有公雞家族的「安居樂業」壁畫定價600萬元。至於，小品的「薔薇的綻放」壁畫，成交價約10萬出頭，一開幕就賣出。

他指出，麥森瓷器的壁畫，近年成為市場上熱銷商品，主要是具備：易保存、美觀，且隨處可掛，就連浴室也可懸掛。

這次特展中，爲傳統歷史畫賦予現代感的麥森畫家凱瑟琳‧葛里茨蔓（Kathrin Gleitsmann），以小丑戲碼、水都建築、港口貿易，帶您一步一步地領略18世紀威尼斯的風采；畫家史蒂芬‧米柯奇（Steffen Mikosch）懷念故鄉的四季樹影，讓人們感受大自然的美好與友善。戴勒夫‧瑞特大師（D. Ritter）對動物的款款深情，與所有的收藏家分享他曾經有的感動；擅長花卉題材並將一生所學皆貢獻給麥森的畫家洛可‧罕米傑（Rocco Hummitzsch）及米雪菈‧罕米傑夫妻檔，他們信手拈來皆是浪漫的花海；擅長銅版畫風的麥可‧安德斯大師（Michael Andreas）賦予瓷器別具韻味的古典氣質。

麥森瓷器「薔薇的綻放」壁畫，成交價約10萬出頭，一開幕就賣出。記者李珣瑛／攝影
麥森瓷器「薔薇的綻放」壁畫，成交價約10萬出頭，一開幕就賣出。記者李珣瑛／攝影
國裕精品執行董事欒慎寰展示售價1,200萬元的麥森瓷器「春色天香」花瓶。記者李珣瑛／攝影
國裕精品執行董事欒慎寰展示售價1,200萬元的麥森瓷器「春色天香」花瓶。記者李珣瑛／攝影
麥森瓷器繪有公雞家族的「安居樂業」壁畫定價600萬元。記者李珣瑛／攝影
麥森瓷器繪有公雞家族的「安居樂業」壁畫定價600萬元。記者李珣瑛／攝影
麥森瓷器的壁畫，近年成為市場上熱銷商品。記者李珣瑛／攝影
麥森瓷器的壁畫，近年成為市場上熱銷商品。記者李珣瑛／攝影

壁畫 竹科

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