買房大戶之外 竹科人買麥森瓷器也不手軟

國裕精品執行董事欒慎寰今（27）日表示，僅管今年有新冠肺炎疫情的干擾，國裕精品代理德國麥森瓷器20年來，首度發生年度特展，麥森瓷器的藝術家無法來台巡迴展示新作品。幸而麥森挾著歐洲第一名瓷的金字招牌，上半年仍能交出業績持平的佳績。他並透露，麥森新竹店的客層有八成來自竹科人，他們也是支撐新竹房市及精品市場的主力。

欒慎寰指出，今年是麥森瓷器工坊310周年，橫跨四個世紀，歷經二次世界大戰仍屹立不搖，並成為國營的代表性企業。麥森是歐洲瓷器發源地，更是孕育藝術人才的搖籃。從18世紀起，麥森瓷器蓬勃發展，為歐洲瓷器藝術扎下深厚基礎。走過310年的輝煌歲月，每件作品都以純手工打造、以「交叉藍劍」為商標的麥森瓷器，成為歐洲貴族心目中的「白色金子」。

由於，麥森每一位彩繪師、雕塑師，均歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，因此能在每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史。

欒慎寰表示，麥森瓷器每年穩定漲幅介於5%-8%之間，因此成為收藏家的最愛。麥森新竹店的主力客層有80%來自竹科，年齡層分布於45-50歲的具經濟實力的科技人。他說，這可以從新竹縣市今年房地產市場紅不讓窺出端倪，因為已具經濟實力的竹科人買新房後，便會挑選符其品味的麥森瓷器，做為裝點新居及家居用品的選項。

欒慎寰說，新竹大遠百6樓即日起至31日展出的「2020麥森情緣」，最昂的是名為「春色天香」的大花瓶售價1,200萬元；而繪有公雞家族的「安居樂業」壁畫定價600萬元。至於，小品的「薔薇的綻放」壁畫，成交價約10萬出頭，一開幕就賣出。

他指出，麥森瓷器的壁畫，近年成為市場上熱銷商品，主要是具備：易保存、美觀，且隨處可掛，就連浴室也可懸掛。