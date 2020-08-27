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軍公教年輕族群力挺 聚富暖暖未公開即宣布完銷

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
聚富建設董事長黃承浩說，好房子必須蓋到心坎裡，聚富深耕台中超過13年，始終期許建築「待人如己」。記者宋健生／攝影
聚富建設董事長黃承浩說，好房子必須蓋到心坎裡，聚富深耕台中超過13年，始終期許建築「待人如己」。記者宋健生／攝影

低利環境帶動年輕族群購屋意願，聚富建設今(27)日宣布，聚富在台中市南區三民西路推出的「聚富暖暖」預售新案，尚未正式公開，92戶住家潛銷一個月就全數完銷，30至40歲的軍警及公教人員是主力購屋客層。

「我們賣房子，同時也販賣美好！」聚富建設董事長黃承浩說，好房子必須蓋到心坎裡，聚富深耕台中超過13年，始終期許建築「待人如己」，維持一年一案、且不超出百戶的細緻規模，持續穩定推案，也希望走出屬於自己的建築道路。

聚富建設近幾年推案，都在市場造成熱賣。其中，「聚富采采」、「聚富好好」接連於公開後即迅速達到100%銷售，如今「聚富暖暖」進一步締造未公開即完銷的紀錄，引起市場高度矚目。

「聚富暖暖」基地位於西區與八期的交界、柳川與風鈴木花海之間，沿著正三民西路上的景觀步道，規劃地上12層、地下3層二棟大樓建築，23至36坪的2、3房產品；2房含車位總價約1,000萬元，3房含車位總價約1,300萬元，頗受年輕族群青睞。

黃承浩說，此案以「請你喝杯咖啡」為概念打造接待會館，今年4月底開放預購，大約一個月就接近完銷，8月初拿到建照，一個星期內迅速完成92戶簽約，許多人都是親友口耳相傳而來購屋。

黃承浩指出，鐵路高架化與捷運綠線拉開台中城市視野，為南區注入全新動能。此案向左走是八期COSTCO，向右走是美術館特區，文心秀泰與美村市集左右相鄰，柳川水岸、崇倫公園、大勇國小、崇倫國中、中興大學、國圖館等文教綠海圍繞生活。

尤其，「聚富暖暖」基地緊鄰柳川、坐落於三民西路上，臨路大量退縮避讓外界探看，零店面規劃保有居住寧靜與隱私，更導入銀級智慧標章與二級結構安全評估，大幅強化建築遮風避雨的無畏能量。

另外，社區全棟純淨零店面，1樓採開放式廊道公設規劃，有效整合迎賓、閱讀、健身與共享廚房等動靜態生活機能，搭配戶外兒童空間，刻意打造「親子歡笑最美場景」，都是獲得購屋人青睞的主因。

30至40歲的軍警及公教人員是「聚富暖暖」主力購屋客層。記者宋健生／攝影
30至40歲的軍警及公教人員是「聚富暖暖」主力購屋客層。記者宋健生／攝影
聚富建設在台中市南區三民西路推出的「聚富暖暖」預售新案，92戶住家潛銷不到一個月就全數完銷。記者宋健生／攝影
聚富建設在台中市南區三民西路推出的「聚富暖暖」預售新案，92戶住家潛銷不到一個月就全數完銷。記者宋健生／攝影

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