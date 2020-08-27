洲際酒店集團巡展搶商機 吸引300多名業者參加

新冠肺炎衝擊飯店業，為開發客群，洲際酒店集團(IHG)日前舉辦台灣巡展首活動，邀集北台灣200家企業公司及旅行社窗口共同開發商機，吸引300多名業者參加，IHG大中華區南區資深銷售總監于萍表示，集團對於台灣的發展有信心，明年第3季首家奢華品牌際酒店也會進駐高雄。

洲際酒店集團表示，為能維持各酒店銷售及營運正常，旗下各品牌都卯足全力開發商機，後疫情時代推出的會員專享優惠、住一晚送一晚、加一元升等房型、週末贈早餐等活動都創下好成績，台中、台南、高雄等城市的酒店平均住房率約有5至6成，另外，集團也與台灣使用量最大的通訊軟體LINE官方帳號「LINE旅遊」攜手舉辦活動，創下了千筆訂單。

洲際酒店集團在全球擁有近5,900家酒店，明年第三季首家奢華品牌洲際酒店也將進駐高雄，此外，台灣第5家智選品牌–高雄愛河智選假日酒店，也會在今年年底開幕，預計為南台灣市場增添競爭力，提升國際知名度。