新北市住宅補貼每月4,000元 8月31日受理截止

新北市2020年度「住宅補貼」將於8月31日截止收件，每月4,000元住宅補貼及上看250萬額度的自購住宅利息補貼等，可採線上申請、郵寄、至臨櫃申請，預計於今年12月底完成審查，2021年1月底開始核發補助。

新北市政府城鄉發展局指出，住宅補貼自8月4日起受理迄今，截至8月26日已收到超過1.9萬件申請案；其中，租金補貼1萬8,596件、自購住宅貸款利息補貼1,021件、修繕住宅貸款利息補貼188件。

新北城鄉局表示，住宅補貼除了有每月4,000元的租金補貼外，還有210萬至250萬元貸款補貼額度的「自購住宅貸款利息補貼」及80萬元貸款補貼額度的「修繕住宅貸款利息補貼」，目前貸款利率一般戶為0.887%，弱勢戶為0.312%。

新北市政府表示，受理截止後，將進行資料審查、評點與公開抽籤，申請人如審查期間有收到城鄉發展局電話或公文通知補件者，應盡速補正，以免影響自身權益。