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政府拍板 徵用熔噴布、單片口罩價格漲

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

政府徵用口罩價格要漲價了，原料、單片價格雙漲，根據多家口罩業者指出，中央流行疫情指揮中心近期決議，回溯至7月1日起，政府徵用的熔噴布價格調漲近百元；而單片口罩價格，包括醫用、外科用等三類產品，也同步漲價。

另外，政府每日向廠商徵用的口罩片數，也將不排除從單日徵用800萬片向上調整。業界認為，預期口罩國家隊，包括恆大（1325）、南六、敏成、康那香等公司，可望率先受惠。

鑑於國際疫情嚴峻、滿足國內防疫所需，近期，漲價決策由行政院長蘇貞昌親自拍板。主要目的是加強廠商被徵收的意願，維持口罩製作品質。

由於此次漲價決策，將回溯至7月1日生效，因此，對於已經由廠商出貨、政府貨款付訖的部分，政府將一次補足給受徵收的廠家，換言之，口罩原料、單片價格雙漲的貢獻，應在第3季看的見。

根據指揮中心決策，熔噴布徵用價格方面，每公斤價格從330元向上調漲，漲價近百元、漲幅約三成，而單片口罩價格，則調漲0.5-0.6元不等，包括一般醫用、一般外科、外科綁帶口罩價格，均同步調漲。

不過，實名制的口罩價格，目前根據消息指出，徵用上漲的成本，應由政府吸收，不會讓消費者埋單，換言之，短時間內一般醫用口罩價格仍維持單片5元。

口罩業者指出，由於疫情不止，全球各國都在搶口罩，雖然中國大陸供應的口罩仍為全球大宗，但各國的需求仍遠大於產能，而MIT（台灣製造）的口罩品質佳，成全球搶買的標的。近期，各國到台灣追料、追口罩的情況，似有升溫趨勢。

根據口罩業者透露，最近，許多國家來台向單一廠商下單量，一次都超過10億片，由於量體太大，加上仍有徵收產能，產能滿到明年6月以後，廠商確實已經感到吃不消。

另外，國內企業、醫藥、零售通路也出現向口罩廠「搶下訂單」的情況，其中，國內大型口罩業者透露，統一、台塑等企業，為了滿足自家企業、廠區防疫所需，而緊急追單，醫藥通路方面，包括康是美、丁丁、大樹等藥局，也都為了搶來客量，緊急向口罩廠追加訂單。

口罩 漲價 疫情

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